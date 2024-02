BBB 24: Luiza Brunet diz que não quer se encontrar com Rodriguinho

Após falas de Rodriguinho sobre Yasmin Brunet no BBB 24, a mãe da modelo, Luiza Brunet, diz que não quer se encontrar com o cantor após sua eliminação

Eliminado do BBB 24, o cantor Rodriguinho teve diversas falas polêmicas sobre Yasmin Brunet durante sua passagem pelo reality show da Globo. Quem não está muito feliz com a repercussão do caso, mesmo após a saída do brother, é a mãe da modelo, Luiza Brunet.

Em conversa com o jornal O Globo, Luiza criticou a postura de Rodriguinho nas entrevistas pós-eliminação e afirmou que não pretende se encontrar com o cantor agora que ele está fora da casa mais vigiada do Brasil.

"Não tenho nenhuma intenção de conversar, até porque nem conheço ele. É uma pessoa que não faz parte do meu convívio. Não tem nenhum motivo que me levaria a fala com ele", afirmou Luiza, que também disse que Rodriguinho deve conversar com Yasmin após o fim da passagem dela pelo programa.

"Acho que ele tem que conversar com a Yasmin. Se ele continuar negando o que fez, aí sim pretendo talvez conversar com alguém que possa me direcionar para algo possível de se fazer. Porque violência deve ser tratada como violência. Se a pessoa que violou não reconhece isso, para mim, já passa a ser um crime", disse Luiza.

Ainda na entrevista, a modelo ainda falou sobre as declarações de Rodriguinho fora do BBB e desaprovou as atitudes do cantor. "Foi colocado novamente no ar para ele assistir. Ele minimizou isso, achando graça. Ele ria, a Yasmin ria. Normalmente, a vítima, quando é atacada, seja qual for o grau de violência que sofra, muitas vezes não percebe. Realmente fica constrangida e acha engraçado. É uma forma de proteção que ela encontra para minimizar essa vergonha que ela está sentindo", declarou.

Luiza Brunet se posiciona após briga de Yasmin no BBB 24

Na última quarta-feira, 28, Yasmin Brunet foi destaque na edição do BBB 24 após deixar os brothers irritados por gerar punições propositais durante o dia. O caso desencadeou em uma briga generalizada ao qual ela iniciou uma rivalidade com Alane. Procurada pela CARAS Brasil, Luiza Brunetavaliou que a situação foi causada por uma estratégia da filha, que nas últimas semanas estava sem aparecer tanto no jogo.

"Não sobrevive e nem deixa marca em um reality se não tiver posicionamento firme. É preciso ter personalidade, educação e inteligência emocional. Se não, é ruim", diz a modelo, que tem defendido a herdeira com unhas e dentes.

Luiza ainda fez questão de afirmar que a filha é uma mulher personalidade. "Yasmin é uma mulher inteligente, mas tem personalidade forte. Está se mostrando, mas acredito por conta da mensagem do Tadeu no paredão do Rodrigo", dispara Luiza.