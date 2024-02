Luiza Brunet se posiciona após briga de Yasmin no BBB 24: 'É preciso ter personalidade'

Procurada pela CARAS Brasil, Luiza Brunet avaliou novo momento de Yasmin no BBB 24 e acredita que a filha está mais atenta ao jogo

Destaque na edição do BBB 24 desta quarta-feira, 28, Yasmin Brunet deixou os colegas irritados por gerar punições propositais durante o dia. O caso desencadeou em uma briga generalizada ao qual ela iniciou uma rivalidade com Alane. Procurada pela CARAS Brasil, Luiza Brunet avalia que a situação foi causada por uma estratégia da filha, que nas últimas semanas estava sem aparecer tanto no jogo.

"Não sobrevive e nem deixa marca em um reality se não tiver posicionamento firme. É preciso ter personalidade, educação e inteligência emocional. Se não, é ruim", diz a modelo, que tem defendido a herdeira com unhas e dentes.

Depois de ficar super ligada em cada passo de Yasmin durante o confinamento, Luiza conta que não tem mais acompanhado religiosamente a todos acontecimentos do reality, mas faz questão de afirmar que a filha é uma mulher personalidade.

Segundo ativista, a mensagem do Tadeu Schimdt no último paredão pode ter sido decisiva para que Yasmin mudasse sua postura diante do programa. Na ocasião, o apresentador afirmou que seria a hora dos participantes acordarem e não serem apenas "leões" durante conversas dentro dos quartos da casa.

"Yasmin é uma mulher inteligente, mas tem personalidade forte. Está se mostrando, mas acredito por conta da mensagem do Tadeu no paredão do Rodrigo", dispara Luiza, que nas redes sociais já tem virado uma participante à parte do BBB 24.

YASMIN CRITICOU ALANE APÓS BRIGA

Na noite desta quarta-feira, 28, Yasmin e Wanessa detonaram Alane após a briga generalizada que aconteceu no Big Brother Brasil 24. Na cozinha, as sisters falaram que a bailarina é 'dissimulada' e se faz de coitada dentro do programa.

"Estou aqui conversando e eu fiz assim. Aí ela olhou para mim e fez assim. Eu não sei fazer a cara", começou a cantora. "De deboche", afirmou Michel que estava ao lado das duas. "Está me debochando", apontou Wanessa. "Mas ela não debocha", ironizou Yasmin.

"Ela fez isso como se estivesse debochando dela. Deixa eu terminar de falar. Aí peguei e falei assim: 'Em mim não. Alane! Eu pus a mão por mim, não por você . 'Estou fazendo por mim, não por você. Também ponho a mão aqui para conversar. Não põe essa em mim, não. Em cima de mim não, Alane'", continuou a artista.