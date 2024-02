BBB 24: Após briga com Davi, Wanessa chora e grita: "Não estou aguentando"

Wanessa caiu no choro após protagonizar uma discussão com Davi no BBB 24

Wanessa caiu no choro após os desentendimentos no Big Brother Brasil 24. A cantora teve uma briga feia com Alane depois de sair em defesa de Yasmin e no meio da discussão, começou a brigar também com Davi.

No banheiro, Wanessa recebeu um abraço de consolo de Matteus e desabafou sobre o baiano: "Ele é mal-educado, inconveniente, ele é tudo isso. Tá me enchendo a p*** do saco. Ele é mal-educado, manda os outros tomar no c*, manda os outros calarem a boca, eu sou educada com ele, entende?".

Lucas Henrique chegou e abraçou a sister. Michel observou e MC Bin Laden levou um copo d'água para acalmá-la.

Pitel e Fernanda foram até o banheiro e a confeiteira disparou: "Não liga para isso. Não deixa! Você foi muito bem!". "Ele só está querendo usar você para fazer VT, relaxa!", acalmou Lucas.

"Você sabe o que ele faz, Wanessa, você sabe que ele faz isso! É o que ele mais gosta", falou Yasmin ao chegar no cômodo. "Eu só não entendo como é que alguém até agora não enxergou que ele faz isso. Ele é tóxico para um c*ralho!", continuou a modelo.

"Você foi ótima! Foi muito bem", seguiu elogiando Fernanda. "Eu segurei 50 dias porque eu estava tentando relevar!", gritou Wanessa. "Só que eu não estou aguentando mais!", desabafou.