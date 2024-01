BBB 24: Deniziane critica Leidy Elin após discussão: 'Falta de caráter'

Não gostou! A sister Deniziane reprovou a atitude de Leidy Elin com Matteus após a dinâmica do Sincerão no BBB 24 e criticou a colega

A discussão envolvendo Matteus e Leidy Elin após o Sincerão também afetou a relação da sister com Deniziane no BBB 24, da Globo. Para a affair do brother, a colega de confinamento está errada em toda a situação.

Tudo começou quando Deniziane tentou intervir no bate-boca entre os brothers. Leidy não gostou da atitude da fisioterapeuta e, na ocasião, disparou: "Ane, eu estou falando com ele. Vai começar a tomar as dores dele?", disparou a trancista.

A treta da Leidy com a Deniziane foi por essa situação. #BBB24pic.twitter.com/Tvxh3GBIwA — Central Reality #BBB24 (@centralreality) January 30, 2024

Momentos depois, ela seguiu conversando com Beatriz a respeito do episódio ocorrido na área externa da casa. A vendedora, então, aconselhou a fisioterapeuta a conversar com Leidy. Deniziane, no entanto, afirmou que não tem interesse em ir atrás da sister.

"Não é uma pessoa que eu vou votar, gosto dela, pra mim, até então, ela é do grupo. Mas é uma pessoa que, pra mim, agiu de uma maneira errada e não quer enxergar, entendeu? Porque a ação partiu dela, amiga. Não fui eu quem foi lá e brigou com ela à toa. A ação partiu dela. E uma ação que, pra mim, eu julgo de muita falta de caráter. E realmente é. Chega e fala na cara, não nas costas", explicou a affair de Matteus.

Na sequência, Deniziane criticou o fato de Leidy Elin não ter falado diretamente para o brother que o considerava planta no jogo. "É um grupo, entendeu? Um ajudando o outro", concluiu a sister.

Entenda a briga entre Leidy Elin e Matteus

Na última segunda-feira, 29, os confinados do Big Brother Brasil BBB 24 participaram do 'Sincerão'. Mas parece que eles não curtiram muito a dinâmica oficial da edição, e por isso, improvisaram um saudoso 'Jogo da Discórdia', que gerou uma baita discussão. É que Leidy perdeu a paciência e alfinetou as estratégias de um de seus aliados, Matteus.

Isso porque durante a brincadeira improvisada, a operadora de caixa chamou o estudante de engenharia de 'planta' e ele não curtiu nenhum pouco a definição da amiga. Matteus se defendeu dizendo que se movimentava quando necessário, mas Leidy rebateu: "Não é posicionamento. Planta não é se posicionar, é se movimentar. É diferente", disparou.

Matteus questionou o motivo pelo qual Leidy nunca o convidou para uma conversa sincera sobre o assunto, considerando a proximidade deles como aliados que compartilham o mesmo quarto. A sister se esquivou e a discussão começou a esquentar: "Eu só quero respeito! Tu convive comigo o dia inteiro ali", disparou o estudante indignada com o comentário da amiga. A operadora de caixa chegou no limite de sua paciência e deu outra invertida no colega de confinamento.