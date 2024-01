BBB 24: No limite com Matteus, Leidy perde a paciência e detona: “Para de drama”

Durante ‘Jogo da Discórdia’ improvisado, Leidy se virou contra um de seus aliados e protagonizou briga feia com Matteus do BBB24

Na última segunda-feira, 29, os confinados do Big Brother Brasil BBB 24 participaram do ‘Sincerão’. Mas parece que eles não curtiram muito a dinâmica oficial da edição, e por isso, improvisaram um saudoso ‘Jogo da Discórdia’, que gerou uma baita discussão. É que Leidy perdeu a paciência e alfinetou as estratégias de um de seus aliados, Matteus.

Isso porque durante a brincadeira improvisada, a operadora de caixa chamou o estudante de engenharia de ‘planta’ e ele não curtiu nenhum pouco a definição da amiga. Matteus se defendeu dizendo que se movimentava quando necessário, mas Leidy rebateu: “Não é posicionamento. Planta não é se posicionar, é se movimentar. É diferente”, disparou.

Matteus questionou o motivo pelo qual Leidy nunca o convidou para uma conversa sincera sobre o assunto, considerando a proximidade deles como aliados que compartilham o mesmo quarto. A sister se esquivou e a discussão começou a esquentar: "Eu só quero respeito! Tu convive comigo o dia inteiro ali", disparou o estudante indignada com o comentário da amiga.

A operadora de caixa chegou no limite de sua paciência e deu outra invertida no colega de confinamento: “Te chamar de planta é falta de respeito? Marcus me chama direto. Para de drama!", ela alfinetou enquanto parte dos confinados assistia a discussão durante a madrugada na área externa da casa mais vigiada do Brasil.

Anny, que vive um romance com o estudante, não gostou do tom da colega e entrou no meio da confusão: "Mas por que você não falou pra ele, amiga?”, perguntou e Lady foi ríspida: “Anny, eu tô falando com ele. Você vai começar a tomar as dores dele?”, ela disparou sem pensar duas vezes e a discussão acabou chegando ao fim.

A FAÍSCA LEIDY X MATTEUS E A SONSIANNY TENTANDO ENTRAR NO MEIO E A LEIDY CORTANDO ELA KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/kWEJu9SWtK — amanda (@iamandabc) January 30, 2024

Vale lembrar que Leidy já tinha pontuado anteriormente que achava o estudante ‘planta’, por conta do último paredão: “Você ficou com medo de botar ele porque ele foi pra dois Paredões seguidos”, ela opinou sobre Matteus não ter combinado de votar em Davi. "Eu conversei o dia inteiro com ele... Não tenho nada contra ele”, ele justificou seu voto na ocasião.

Como foi o Sincerão no BBB 24?

MC Bin Laden proporcionou um momento memético na noite desta segunda-feira, 29, no ao vivo do Big Brother Brasil 24. Durante o Sincerão, Tadeu Schmidt pediu para o funkeiro dizer quem é o seu fechamento dentro da casa mais vigiada do Brasil. Bin se confundiu e achou que era algo negativo e logo selecionou Davi dentre as carinhas disponíveis.

Depois que selecionou seu rival como ‘fechamento’, Bin precisou ser corrigido ao vivo por Tadeu, que explicou o significado. Depois da confusão, Davi caiu na risada com a atitude do funkeiro, que é o líder da semana e participou da dinâmica com os emparedados Juninho, Luigi, Alane e Isabelle; clique aqui e confira o momento inusitado.