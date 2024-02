BBB 24: De salto alto, Davi rouba a cena em aula de passarela com Alane

Davi diverte brothers ao colocar salto alto de Alane e desfilar pelo quarto Fada do BBB 24

Davi roubou a cena da web na tarde desta terça-feira, 13, dentro do Big Brother Brasil 24. No Quarto Fada, Alane deu uma aula de passarela para o baiano. Tudo começou com o motorista de aplicativo brincando colocou uma sandália de salto alto da bailarina.

"Vai, Davi, chiquérrimo", disparou Beatriz. Em seguida, o brother levantou da cama e caminhou com dificuldade. Alane, então, resolveu dar uma aula para ele: "Estica o joelho, anda bonito. Vou te dar uma aula de passarela, presta atenção!".

Com Bia, Deniziane, Matteus, Isabelle e Marcus Vinicius de plateia, Davi imitou a sister e fez os participantes caírem na risada. "Muito bom, parabéns!", reagiu a bailarina.

"Melhor que a Alane", afirmou Marcus ao final do desfile. "É, amiga, tu ficou no chinelo", completou Beatriz. "Acabou comigo, eu fiquei no chinelo mesmo e ele no salto", brincou a bailarina.