BBB 24: Marcus Vinicius detona Michel no Sincerão: "Vocês são coadjuvantes"

Marcus afirmou a Michel que ele e suas aliadas, Raquele e Giovanna, são 'samambaias' na casa do BBB 24

Marcus Vinicius, que disputa o paredão ao lado de Davi e Isabelle, decidiu falar sobre Michel durante o Sincerão desta segunda-feira, 12, no Big Brother Brasil 24.

O comissário detonou a atitude do professor de geografia por eles terem votado nele na formação do paredão por 'influência' de Fernanda. Ele começou seu discurso falando que nunca votou em Michel pelo o que eles representam sendo os únicos homens gays da casa.

"Você não tem motivos para votar em mim, você utilizou motivos rasos baseado em outras pessoas. Você está criando coisas com necessidade de aparecer no jogo, porque no fundo você sabe que 'Michel e companhia', vulgo Puxadinho, é uma samambaia que está aqui parada na casa. Desculpa, samambaias", disparou.

"Você e a sua galera, infelizmente, são pessoas coadjuvantes no jogo, vocês não são protagonistas do Big Brother Brasil", opinou antes de pedir desculpas para o Brasil 'por achar que sabe de alguma coisa'. "Tudo o que a gente tem é achismo, então eu posso sair amanhã, mas eu saio sabendo que eu fui protagonista da minha própria história", acrescentou.

Marcus aproveitou para afirmar sua opinião de que Michel, Raquele e Giovanna se 'venderam' após terem sido chamados para o VIP da Fernanda, líder na semana passada. "Então criem motivos antes de se vender por uma pulseira de VIP e três jujubas do Quarto do Líder", disparou.