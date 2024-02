BBB 24: Davi analisa possível eliminação: 'Vou agradecer o carinho'

Enfrentando o oitavo paredão do BBB 24, o brother Davi falou sobre como imagina sua vida fora do reality show caso seja eliminado

Se preparando para o resultado de mais um paredão no BBB 24, da Globo, o brother Davi falou sobre como imagina que será sua vida fora do reality show. Em conversa com as sisters Alane e Beatriz, o motorista de aplicativo garantiu que não deixará de lado o sonho de se formar em medicina.

"Acredito que as oportunidades vão surgir, sim. E eu vou abraçar todas elas com garra, querendo mesmo estudar. Eu gosto muito de aprender, gosto muito de ouvir. E assim, quando eu começar, não vou parar, só vou parar quando eu me formar, independente que demore, vou focar e vou conseguir", declarou o jovem.

Na sequência, Alane elogiou o colega de confinamento: "Você é muito determinado", observou ela. Davi, então, seguiu falando a respeito de sua trajetória após a competição, caso seja eliminado nesta terça-feira, 13.

"Se eu sair hoje, eu vou agradecer muito lá fora, ao pessoal da produção, por todo carinho, todo amor, toda a recepção que me deram do início da seletiva até aqui. Eles acreditaram em mim, no meu potencial", contou.

Por fim, o emparedado garantiu para as sisters que, se o público o deixar no jogo, sua essência dentro do programa não mudará. "Se eu não sair, eu vou continuar a pessoa que eu sou aqui dentro, entendeu? É isso aí, é agradecer mesmo, e botar a cabeça pra frente, a cabeça no travesseiro, parar um pouquinho para pensar e seguir a vida", ponderou Davi.

O motorista de aplicativo disputa a permanência no BBB 24 ao lado de Isabelle, sua aliada de jogo, e Marcus Vinicius. Davi foi indicado direto para a zona de risco por Lucas Henrique, líder da semana. O público saberá quem é o oitavo eliminado do reality show na edição ao vivo desta terça-feira, 13.

Alane questionou se Davi sempre teve o sonho de ser médico.



Davi: "Sim sempre, desde criança eu sonho em ser médico. Mas antes eu não tinha como né? Pela vida que eu tenho lá fora, mas agora eu tenho e espero que os milhões de jovens em situações parecidas com a minha, que… pic.twitter.com/SoNGxNI2VU — CHOQUEI (@choquei) February 13, 2024

Isabelle revela alvo caso volte do paredão

Enfrentando o oitavo do BBB 24, da Globo, a sister Isabelle já está planejando como serão seus próximos passos no jogo caso seja salva pelo público e continue no reality show. Ela, indicada por Lucas Henrique em uma dinâmica da semana, disputa a permanência na casa ao lado de Davi e Marcus Vinicius.

Durante a manhã desta segunda-feira, 12, em conversa com Raquele, a bailarina revelou quem deve ser seu principal alvo a partir deste momento. "Agora, eu voltando do paredão, coloco o buda [Lucas Henrique] sem pena nenhuma, cara. Ele morre de medo de ir para o paredão", afirmou ela.

Raquele, por sua vez, concordou com o comentário da colega de confinamento. Isabelle, então, continuou falando: "Coloco o buda sem dó. Sem pensar. Porque eu ainda pensava em votar nele: 'Poxa, coitadinho'".

"Você tem seus motivos", concluiu Raquele ao analisar o posicionamento da sister. "Até porque esse jogo tem que girar. Indo só nós três toda vez. Égua! chega já!", finalizou Isabelle. Vale lembrar que este é o terceiro paredão consecutivo que a bailarina enfrenta.