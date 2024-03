Big Brother / Disputa acirrada

BBB 24: Davi comenta disputa com Bia na Prova do Líder: "Tive que ceder"

Em conversa com Isabelle, Davi repercutiu sua decisão de desistir da disputa da Prova do Líder de Resistência no BBB 24

Redação Publicado em 08/03/2024, às 21h30

Davi - Reprodução/Globo