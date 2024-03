BBB 24: Davi volta do confessionário e explica o que aconteceu: "Pesada"

Após ser levado às pressas ao confessionário, Davi explica para sisters o que sentiu

Depois de ser levado às pressas ao confessionário com fortes dores nas pernas, Davi conversou com sisters e esclareceu o que aconteceu na noite desta sexta-feira, 08, no Big Brother Brasil 24.

Deitado no sofá da sala, o baiano contou a Isabelle e Beatriz como foi seu atendimento no confessionário e tranquilizou dizendo que já estava melhor. "Tem que se preocupar não, só foi uma cãibra mesmo, mas foi uma cãibra pesada", contou ele.

"Ficou muito tempo em pé, contraído, o frio...", analisa cunhã relembrando as circunstâncias da Prova do Líder de Resistência em que o brother ficou por 15 horas ao lado de Bia.

Em seguida, o motorista de aplicativo relembra que estava descansando no Quarto Magia quando começou a sentir as dores. "Eu estava dormindo, foi do nada. Eu só fiz acordar e acordei sentindo já e comecei a me virar. Uma dor embaixo, em cima...uma dor intensa mesmo, forte e com a perna dura, não consegue mexer".

O brother, então, disse que estava gritando por socorro, mas não tinha ninguém por perto. "Eu 'Socorro pelo amor de Deus!'", recorda dando risada enquanto Isa e Bia explicam que ninguém escutou.

Na sequência, a vendedora também conta que está com dores pelo corpo devido às horas que ficaram na Prova de Resistência.