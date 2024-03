BBB 24: Com fortes dores, Davi é levado às pressas ao confessionário

Davi pediu ajuda após sentir fortes dores nas pernas e foi levado pelos brothers ao confessionário do BBB 24 para ser atendido

Na noite desta sexta-feira, 8, Davi precisou ser levado às pressas ao confessionário do BBB 24 após sentir fortes dores nas pernas. O brother, que disputou a liderança com Beatriz na prova de resistência, estava no quarto Magia quando começou a sentir câimbra.

Chorando, o motorista de aplicativo foi socorrido por Alane, Bia e Matteus, que o encontraram no chão com a boca sangrando. Depois, os outros participantes também foram ao cômodo para prestar ajuda. "A boca dele tá sangrando", disse Leidy Elin. "Do nada, a perna começou a dar um nó", explicou ele aos colegas.

A produção do reality, então, pediu para que ele fosse para o confessionário, e Matteus e Lucas Henrique carregaram o brother até o local para que ele recebesse atendimento. Pouco tempo depois, Davi voltou para a sala e disse que a médica pediu para ele não contrair o músculo da perna, já que teve uma câimbra pesada.

Confira:

E o Davi que foi carregado pro confessionário! Vamos emanar boas energias pra ele… #BBB24pic.twitter.com/6lzJQkhaDR — Leticia Fernandes 🍓🚗🧉🪷 (@LeticiaLDMF) March 8, 2024

Davi explica motivo para ter desistido da prova de resistência

Em conversa com Matteus, Davi revelou o que passou em sua cabeça na hora de desistir da prova do líder de resistência do BBB 24. Ele deixou a prova quando era um dos finalistas e deu a liderança para Beatriz.

"Eu estava com ela. Aí falei: ‘Poxa, se eu ficar aqui com ela pra ver se vai desempatar, empatar ou o que vai resolver, a gente fica aqui até o ao vivo. Uma hora dessas, deve ser de tarde… Tá tudo em casa, deixa lá. Deixa a Bia pegar a liderança dela. Pelo menos é a Bia, né? Aí eu caí. Quando eu caí, isso aqui [perna], já estava assim em cima da parada… Eu caí de lado, durão!", disse ele.