BBB 24: Davi explica motivo para ter desistido da prova de resistência

Em uma conversa com Matteus depois da prova de resistência, Davi revela o que pensou para desistir de continuar na competição pela liderança

O brother Davi revelou o que passou em sua cabeça na hora de desistir de continuar na prova do líder de resistência do BBB 24. Ele deixou a prova quando era um dos finalistas e deu a liderança para Beatriz. Com isso, ele contou para Matteus o que pensou.

O brother disse que não quis esperar pelo desempate ao vivo e deixou que a sister se tornasse líder novamente. “Eu estava com ela. Aí falei: ‘Poxa, se eu ficar aqui com ela pra ver se vai desempatar, empatar ou o que vai resolver, a gente fica aqui até o ao vivo. Uma hora dessas, deve ser de tarde…”, disse ele.

E completou: “Tá tudo em casa, deixa lá. Deixa a Bia pegar a liderança dela. Pelo menos é a Bia, né? Aí eu caí. Quando eu caí, isso aqui [perna], já estava assim em cima da parada… Eu caí de lado, durão!”.

Davi se jogou no chão ao voltar para a casa

Após perder a prova de resistência do BBB 24, da Globo, Davi mostrou que estava com dor no corpo. Assim que ele pulou para fora do carrossel e deu a vitória para Beatriz na prova do líder, o rapaz fez caretas de dor muscular por causa das várias horas em pé.

Ao entrar novamente na casa, Davi se jogou no chão da área externa e ficou um tempo deitado ali. Então, ele contou que estava com dor de ficar em pé. "Se a gente ficasse lá, a gente ia ficar até de noite. Eu fui e caí. O meu pé já estava duro. A perna está dura”, disse ele.

Então, Alane e Isabelle ajudaram os dois a irem tomar banho para tirar a meleca amarela da prova e aquecer o corpo.