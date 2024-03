BBB 24: Após 15 horas, chega ao fim Prova de Resistência; saiba resultado

Após mais de 15 horas agarrados em um hot dog gigante, Beatriz resistiu e é a nova Líder do Big Brother Brasil 24

Beatriz é a nova líder do Big Brother Brasil 24. A vendedora resistiu por mais de 15 horas a Prova do Líder de Resistência e garantiu uma semana na liderança. Com isso, ela conquistou a liderança pela segunda vez.

A sister ficou por horas resistindo ao lado de Davi. O brother tentou convencer Bia a chegar em um consenso, mas não teve jeito.

Ao entrar novamente na casa, Davi se jogou no chão da área externa e ficou um tempo deitado ali. Então, ele contou que estava com dor de ficar em pé. "Se a gente ficasse lá, a gente ia ficar até de noite. Eu fui e caí. O meu pé já estava duro. A perna está dura”, disse ele.

Então, Alane e Isabelle ajudaram os dois a irem tomar banho para tirar a meleca amarela da prova e aquecer o corpo.

Como foi a prova

O cenário da prova consistia em um carrossel com sete hot dogs gigantes. Os participantes tiveram que ficar em pé e pendurados em um carrossel, que girava e também era atingido por vento, fumaça e líquido.

Consequências para os primeiros eliminados

Os quatro primeiros a desistirem da prova tiveram que pegar uma consequência.

O primeiro eliminado foi Lucas Henrique e ele sorteou a consequência de já estar no próximo paredão. O segundo eliminado foi MC Bin Laden e ele não poderá participar da Prova do Anjo nesta semana.

A terceira eliminada foi Yasmin Brunet e ela tirou a consequência de que não pode ser imunizada na dinâmica da semana. Por fim, Alane foi a quarta eliminada e recebeu a notícia de que já está na Xepa da próxima semana.