BBB 24: Prova do Líder de Resistência terá consequências para os eliminados

Prova do Líder

Os quatro primeiros eliminados da Prova do Líder, deverão pegar uma consequência

A temida Prova do Líder de Resistência com consequências está de volta! Na noite desta quinta-feira, 07, os brothers do Big Brother Brasil 24 irão encarar uma disputa daquelas.

O cenário da prova consiste em um carrossel onde tem sete hot dogs gigantes. Os participantes deverão ficar todo o tempo segurando um hot dog gigante. O jogador deverá ficar sobre a base do hot dog enquanto o carrossel gira.

Durante a prova, os brothers ainda enfrentarão algumas dificuldades como calor, rajadas de vento e fumaça. "Mas atenção, o jogador que cair da base ou se sentar nela, estará eliminado", avisou o vídeo feito pelos dummies.

Os quatro primeiros eliminados deverão pegar uma consequência em uma bancada localizada na área de prova. As consequências são: você está no Paredão, você está na Xepa, não participa da Prova do Anjo e não pode ser imunizado sobre hipótese alguma.