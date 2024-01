BBB 24: Confira quem serão as atrações das festas da semana no reality

Hoje, dois artistas agitam a noite dos brothers e sexta, eles curtirão um dos maiores nomes do pagode

Hoje é dia de festa no Big Brother Brasil 24!

Na noite desta quarta-feira, 31, os brothers se preparam para aproveitar uma festa e tanto dentro da casa mais vigiada do Brasil. A quarta semana do programa promete apresentações musicais de artistas do pagode, pop e axé.

Na festa de hoje, Gloria Groove e Xanddy prometem agitar a noite dos brothers. A artista pop se apresentará no palco com os hits ’Leilão’, ’Radar’ e ’Bonekinha’. Já Xanddy vai levar todo o axé e o ritmo da Bahia para dentro da casa.

Sexta-feira, dia 02, os participantes vão curtir mais uma festa dentro do BBB. Dessa vez, a noite será regada de pagode com Thiaguinho. O cantor levará ao palco os sucessos ‘Energia Surreal’, ‘Poderosa’ e ‘Falta Você’.