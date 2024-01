BBB 24: Brothers se assustam com 'visita' e Davi se desespera: "Tenho medo"

Os brothers se assustaram com uma 'visita' inusitada dentro de um dos quartos do BBB 24

Os brothers se assustaram com uma visita inusitada durante a noite desta quinta-feira, 25, no Big Brother Brasil 24. No Quarto Magia, Davi e Isabelle conversavam quando foram surpreendidos por uma barata.

"Ai, meu Deus, uma barata!", gritou o motorista de aplicativo subindo na cama. Isabelle caiu na risada e brincou: "Vou pegar ela agora". O brother se desesperou e confessou: "Para de brincadeira! Eu tenho medo de barata".

A cunhã-poranga disse também ter medo, mas caiu na risada ao ver o pavor que o brother tem do inseto. Em seguida, alguns participantes chegaram no quarto para tentar ajudar a situação, mas sem sucesso.

Desesperado, Davi pulou de cama em cama até sair do quarto. Depois, Wanessa e Michel pegaram a barata com um papel e retiraram do quarto.