BBB 24: Esposa de Davi rebate comentário de Giovanna sobre sua idade

A esposa de Davi fez questão de se pronunciar sobre um comentário que Giovanna fez dentro do Big Brother Brasil 24 na tarde desta quarta-feira, 24.

Tudo começou quando Davi, em conversa com outros brothers, disse que entende as mulheres e que banca a sua do jeito que pode. "Mas é tudo no controle, não vou sair esbanjando! Eu economizo meu dinheiro".

O comentário repercutiu dentro da casa, alguns participantes até chamar o motorista de aplicativo de 'mão de vaca'.

Em conversa com Luigi, Pitel e Rodriguinho, Giovanna deixou no ar supostas suposições sobre o relacionamento de Davi. "Aí eu te pergunto: qual é a idade da mulher dele?". "42", respondeu o pagodeiro. "Já é uma mulher experiente, então de uma certa forma ela já tem o seu ganha-pão fixo", comentou Luigi.

Após uma página de entretenimento no Instagram publicar o momento, Mani Reggo, fez questão de comentar: "Porque ela não sabe que eu sou pobre de dinheiro e rica de amor. Tanto o Davi quanto eu acordamos cedo para trabalhar muito!", afirmou.