BBB 24: Brothers analisam discurso de Tadeu Schmidt: 'Não teve vítima'

Após a saída de Juninho do BBB 24, os brothers tentaram entender as palavras usadas por Tadeu Schmidt durante o discurso de eliminação

A eliminação de Juninho na noite de terça-feira, 06, deixou os brothers do BBB 24, da Globo, bastante pensativos. Porém, o que chamou atenção mesmo, foi o discurso citado por Tadeu Schmidt antes de revelar o resultado do paredão. Além do brother, Alane, Beatriz e Isabelle estavam na berlinda da semana.

Sem mencionar diretamente o episódio, o apresentador do reality show abordou o acontecimento envolvendo Juninho, Alane e Leidy Elin. Nos últimos dias, a bailarina havia dito aos brothers que se sentiu assediada pelo motoboy durante a festa.

Na área externa da casa mais vigiada do país, alguns participantes analisaram as palavras ditas pelo apresentador momentos antes. Leidy Elin, então, recordou o discurso de Tadeu e explicou seu ponto de vista sobre a situação.

"Foi por isso que eu chorei de ter cancelado uma pessoa lá fora, mas não foi isso. Repercutiu lá fora alguma coisa muita feia para ele falar que reviu as imagens", relatou a sister. "Vocês acham que vão achar que eu exagerei?", perguntou Alane. Deniziane, por sua vez, saiu em defesa da amiga: "A vítima sempre se culpa. Você tem que sentir como você".

Leidy Elin, então, rebateu a fala de Deniziane e reforçou as palavras usadas por Tadeu Schmidt. "Não teve vítima. Ele deixou claro. Estou falando do discurso dele", explicou a trancista.

"Tadeu falou o seguinte, que as imagens foram analisadas e, se tivessem passado dos limites, eles iam intervir. Como não teve algo que passou dos limites, fica subentendido como Alane se sentiu", opinou Marcus Vinicius. "Vítima é quando tem crime. É isso que estou falando", concluiu a sister.

Leidy também explicou às meninas sobre o que entendeu sobre o discurso!



📺 Reprodução: Globoplay#TeamLeidy || #BBB24pic.twitter.com/7DdsRdjr2v — Leidy Elin 🌪️ (@leidyelin) February 7, 2024

Como foi o discurso de Tadeu Schmidt?

Ao longo do discurso de eliminação no BBB 24, Tadeu Schmidt deixou claro que a produção do programa avaliou todas as imagens dos acontecimentos e que nada de grave aconteceu na casa. Ele ainda reforçou que caso algum brother tivesse infringido regras, o paredão não teria acontecido.

"Quantas vezes na sua vida você não discutiu, brigou com alguém e pensou, se todo mundo visse isso, todo mundo me daria razão. Já pensou se toda discussão na vida fosse assim? Está tudo gravado, vamos rever as imagens, mostrar para as pessoas, e as pessoas vão dizer quem está certo. Só no BBB tem tudo gravado. E dessa vez tudo se encaminhou para formar esse julgamento", iniciou o apresentador.

"Vamos deixar uma coisa bem clara. Se alguém tivesse jogado fora das regras, este Paredão nem estaria acontecendo. A gente já teria tomado uma atitude. O resultado aqui é como o resultado de um Paredão qualquer. Não é fruto de um fato isolado, mas de um conjunto de variáveis. Esse é um duelo que não tem um vencedor óbvio, absoluto. Está tudo gravado, todo mundo reviu as imagens com calma, mas há espaço pra interpretação. É menos certeza, é mais opinião", declarou ele em outro trecho.

