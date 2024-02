BBB24: Davi deseja boa sorte a Juninho e brother rebate: "Não quero, irmão"

Juninho não gostou nem um pouco de Davi ter desejado boa sorte ao seu segundo paredão no BBB 24

Davi desejou boa sorte a Juninho em seu paredão, mas o motoboy não gostou nem um pouco e rebateu.

O brother enfrenta o seu segundo paredão ao lado de Bia, Alane e Isabelle, que deve eliminar um dos participantes na noite desta terça-feira, 6.

Davi estava jantando na cozinha do VIP e tocou no assunto com Juninho. "E aí, Juninho? Está de boa?", questionou o motorista de aplicativo. "De boaça!", respondeu.

"Boa sorte", disparou o baiano, que não teve resposta. "Qual foi, Juninho?", insistiu ele. "Qual foi o que, Davi?", questionou o carioca. "Eu falei boa sorte", repete. "Não quero tua boa sorte, não, irmão", retrucou Juninho.