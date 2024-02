BBB 24: Juninho diz que vai enfrentar brother caso volte do Paredão

Juninho conversou com Fernanda, Pitel e Rodriguinho, e expôs seus planos caso volte do Paredão do 'BBB 24', que acontece nesta terça-feira (6)

Na área externa da casa do BBB 24, Juninho conversou com Fernanda, Giovanna Pitel e Rodriguinho sobre seus planos pós-paredão. Ele disputa a preferência do público para seguir no reality com Alane, Beatriz e Isabelle.

Durante a conversa, o motoboy prometeu para os colegas de confinamento que caso escape da berlinda dessa terça-feira, 6, ele vai enfrentar Davi. "Ele vai ser o primeiro", disparou o brother. "Está bravo com ele assim?", questionou Rodriguinho.

Juninho, então, explicou o motivo. "Estava ali cantando agora no chuveiro. Quando eu saí, ele eleva o tom. Isso não é normal", respondeu o motoboy. "Esse negócio de cantar eu não aguento", comentou o cantor. "Ele começa baixinho e, quando ele vê alguém, ele olha no olho e começa a cantar mais alto", ressaltou o emparedado.

Rodrigo incentivou o amigo a gritar com Davi na sala da casa, enquanto esperam a confirmação da saída do eliminado. "Se ele começar a cantar ali na hora, você já grita ali. Ali eu acho falta de respeito. Todo mundo tenso e começa a cantar. Está de sacanagem", disse o pagodeiro.

Juninho diz que Davi só ataca quem ele acha que é fraco

Mais cedo, Juninho opinou sobre a briga que Davi teve com Michel. "Tá perturbando ele. O Davi tá querendo tirar o Michel do sério. Eu falo pra vocês que o Davi acha que o 'Puxadinho' é fraco. Ele tá provocando todos eles. O Davi é o tipo de gente que gosta de se manter no jogo brigando. Ele acredita que, com certeza, com polêmica, discussão, dá ibope. Então, ele vai ficar pegando um que ele acha que é fraco e atacando", disparou.

E completou: "Ele só ataca, de fato, quem ele acha que é fraco. Ele não ataca, não pega um Rodriguinho, ele não vem em cima de mim. Ele ficou ali perturbando o Michel e todo mundo falando: 'Deixa pra depois'. E ele: 'Não, mas eu tenho que falar, tenho que falar, é meu jeito'".