BBB 24: Juninho explica expressão polêmica usada em briga com Alane e Leidy

O motoboy relembrou a expressão utilizada durante a discussão com Alane e Leidy Elin durante a madrugada no BBB 24

Juninho voltou a falar sobre a discussão que teve com Alane e Leidy Elin após a formação do paredão do último domingo, 5, no Big Brother Brasil 24, e explicou o termo polêmico que utilizado durante a briga.

Em conversa com Pitel e Rodriguinho na noite desta segunda-feira, 5, ele voltou a falar sobre o assunto. "Cada lugar tem a sua expressão. Não sou obrigado a falar, o tempo inteiro, como os outros querem que eu fale, não. Se não eu não sou eu, estou sendo os outros. É uma expressão que a gente usa, eu e os meus amigos, direto. 'Eu toquei a mina, mas ela me deu um toco'. É uma forma de se expressar, meu parceiro", justificou.

O brother reforçou que não se tratava de tocar fisicamente: "Pode não ser a polida, a politicamente correta, a mais adequada dentro do ambiente hoje em dia. Mas, mano, não quer dizer um toque físico".

"Acho que as pessoas estão viajando, mas está tranquilo também. Eu estou de saco cheio. Cada um entende o que quiser, eu vou falar o que é", afirmou sobre os comentários que sua fala gerou. "Se eu for ficar me explicando... aí que eu não vou dormir mesmo. Mandei ali. Quem quiser ouvir, ouve. Quem não quiser...", completou.

Juninho ainda disse que falará sobre durante o Sincerão, que acontece na noite de hoje. "Estou nem aí, parceiro... Sincerão todo mundo é obrigado a escutar mesmo", disparou.

Relembre:

Ainda durante o programa ao vivo, a bailarina chamou o motoboy para esclarecer o fato dele ter 'dado em cima' dela, já que ele estava flertando com Leidy. A trancista, que estava ao lado, também entrou no bate-boca contra o brother.

Em determinado momento, ele usou a expressão 'tocar' ao falar sobre as interações com Alane durante a festa. O termo foi desaprovado pelas sisters e, inclusive, pelos colegas de Juninho que o alertaram depois. O motoboy justificou dizendo ser uma expressão carioca.