BBB 24: Bia voltou atrás, abraçou Davi, mas deixou recado: 'Eu sei'

Após recusar abraço de Davi, Bia voltou atrás e cumprimentou o baiano, mas não deixou de falar o que pensa; saiba o que ela disse

Antes de ser eliminada, Beatriz já havia prometido que negaria o abraço de Davi e foi o que ela fez, mas acabou voltando atrás uns minutos antes de deixar a casa do BBB 24 nesta quinta-feira, 11. A comerciante do Brás então trocou o carinho com o baiano, mas deixou um recado.

Sua última conversa com o motorista de aplicativo, na verdade foi um comentário sobre as últimas discussões que tiveram nos últimos dias após ela receber a palavra "egoísta" do brother no Sincerão.

"Eu sei quem eu sou!", disparou ela. "Eu só falei pro seu bem!", rebateu o baiano. "Tá bom Davi. Bom jogo pra você!", finalizou Bia.

"Depois de negar um abraço a Davi, ela voltou atrás,quando o brother pediu pela segunda vez, e atendeu ao desejo do ex-aliado! Davi disse: “O jogo acabou, Bia!” e ela respondeu: “Eu sei quem eu sou!”. Quase que a discussão começou de novo, mas a sister desejou boa sorte pra ele e foi embora! Vem, Bia, gritar “É o Brasil do Brasil” aqui fora! Colheu o que plantou!", comentou a apresentadora Sonia Abrão ao postar o momento em sua rede social.

Ao deixar o reality show, Bia participou do Bate-Papo BBB e falou que tem mágoa de Davi. "Achei pesado e eu não abaixo a cabeça para ninguém. Pode ser um amigo que eu vou falar: 'não gostei do que você falou'". Por fim, ela disse que não pretende deixar de ser amiga dele. "Não, porque eu sou besta mesmo, sou coração mole", afirmou.

Ainda no programa, Beatriz revelou se já colocou lentes nos dentes após ser acusada fora da casa de ter construído uma personagem. A eliminada ainda ficou sabendo quantos seguidores conquistou na rede social e ficou pasma ao ver o número de Davi.

Beatriz explica como faz o número dois em pé no vaso

Com uma passagem autêntica e diferenciada no BBB 24, Beatriz aprontou várias com os famosos e não apenas levou atenção da produção pelo descumprimento de regras, mas também pela forma como fazia o número dois no banheiro.

No Bate-Papo BBB, a comerciante do Brás explicou para Thais Fersoza e Ed Gama sobre seu costume de subir no vaso para evacuar. A vendedora foi advertida pela produção e orientada por médicos para usar um banquinho para apoiar os pés no chão por ser perigoso subir na louça.