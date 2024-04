Eliminada, Beatriz confirma mágoa de Davi: ‘Não abaixo a cabeça’

Fora do BBB 24, a ex-sister Beatriz revela a verdade sobre o que pensa de Davi e a convivência deles dentro do jogo

Eliminada do BBB 24 na noite de quinta-feira, 11, a vendedora Beatriz participou do programa Bate-papo BBB e abriu o jogo sobre sua relação com Davi durante o confinamento. Inclusive, ela contou que ficou magoada com a atitude dele no último Sincerão, mas não pretende deixar de falar com ele após o reality show.

Para começar, Beatriz foi questionada se a formação do grupo Fadas com Davi chegar ao Top 5 foi por interesse e ela negou. "Antes da Deniziane sair, o Davi já causava na casa e o pessoal vinha falar pra gente: 'Ó, ele está se fazendo de patinho, de besta, fez isso e aquilo, vocês não estão abrindo o olho'. Só que eu sempre escutei meu coração e meu coração nunca falou coisas ruins do Davi. Quando ela saiu, foi muito natural, eu achei que foi uma coisa muito orgânica. Realmente por gostar dele", afirmou ela.

Ao rever a briga com Davi após o Sincerão, ela confessou uma mágoa: "Achei pesado e eu não abaixo a cabeça para ninguém. Pode ser um amigo que eu vou falar: 'não gostei do que você falou'". Por fim, ela disse que não pretende deixar de ser amiga dele. "Não, porque eu sou besta mesmo, sou coração mole", afirmou.

Confira o discurso de eliminação completo de Tadeu Schmidt para Beatriz:

"Chegou a hora. Quando eu terminar, seremos 4. E vocês todos no BBB falam uma coisa muito bacana que é eu sou eu mesmo e não vou mudar. Todo mundo fala isso. Isso é muito legal mesmo. Dá para entender claramente o que vocês querem dizer. É realmente fundamental manter a essência. Mas sabe o que também tem muito valor: ouvir, aprender, evoluir. Mesmo a essência mais linda sempre pode ficar ainda melhor. Um diamante bruto é valioso, mas não se compara a um diamante lapidado. O trabalho do artesão tira os excessos e dá aquela pedra a forma exata para ela brilhar ao máximo”, disse ele.

E completou: "Bia, você é um diamante. Você é preciosa. Não precisa mais do que cinco segundos para perceber que você é especial. Com essa energia infinita, essa determinação rara, que faz de você favorita em qualquer prova de resistência. Só sai se cometer um erro, porque desistir, você não vai, é ou não é? Talvez porque, na sua vida, você nunca teve nem possibilidade de querer desistir. Quem te conhece, sabe da sua luta. E, aí dentro, num ambiente tão desafiado como essa casa, em que quase todo mundo tem seus momentos de querer ir embora, de eu não aguento mais, a Bia nunca demonstrou o menor desânimo. Nunca aceitou jogar mais ou menos. Nunca se escondeu. Nunca fugiu. Como é bonito de ver isso. Alguém que segue lutando com todas as forças, toda a garra, apesar de toda as adversidades”.

"Bia, se eu tenho um exército, eu quero alguém como você liderando as minhas tropas. Se eu tenho uma empresa, eu quero você dando exemplo para a minha equipe. Se eu sou artista e estou em cima do palco, é alguém como você que eu quero ver na plateia. E se eu sou o dono do palco, eu quero você aqui em cima. Com esse seu carisma enorme, esse seu talento inato para comunicar, entreter. Ê danada, adoro! Você jamais será esquecida, Bia. É impossível falar do BBB 24 sem falar da Bia do Brás, por muitos motivos bons e alguns ruins. Mas esses motivos ruins são tão fáceis de ajustar! Permita que esse diamante seja lapidado. E o seu brilho vai iluminar todinho o Brasil do Brasil. Vem brilhar aqui fora, Bia”, finalizou.