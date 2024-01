BBB 24: Após desentendimentos, MC Bin Laden pensa em desistir do reality

Em conversa com Rodriguinho na sala do BBB 24, Bin Laden desabafa e diz que sua mãe sabe que ele vai apertar o botão

As últimas 24h tem sido difíceis para MC Bin Laden. Após alguns desentendimentos dentro do Big Brother Brasil, o funkeiro chegou a falar em desistência.

Durante a manhã desta sexta-feira, 19, o cantor sentou em silêncio ao lado de Rodriguinho na sala após contar para Nizamsobre as brigas que teve com Vanessa Lopes, Wanessa e Yasmin Brunet.

Depois de um período em silêncio, Bin resolveu desabafar com o pagodeiro sobre a possibilidade de apertar o botão e pedir para sair do jogo. "Minha mãe me conhece, não adianta. Minha mãe sabe que eu vou apertar o botão", disparou dizendo que cansou.

"Não vai não, tá louco", rebateu Rodriguinho. "Eu não sou de fazer vitimismo não!",

"Você tem que fazer valer à pena esse tempo que você tá aqui, passando esse nervoso. Pra que você ficou aqui, pra nada, pra sair?", continuou o pagodeiro.

Para os outros me julgarem de um negócio que nem sabem...", seguiu desabafando.

Bin ouviu de Rodriguinho que fora do programa eles também são julgados. "Lá fora eu penso que deve estar pior para o meu lado, viu", disse o funkeiro, que foi confortado pelo artista dizendo que quem o conhece, sabe quem ele é.

"Se eu passar da terceira semana, eu venci já uma etapa", falou o MC.

Após a conversa, o funkeiro decidiu ir para o quarto. "Vou deitar, ficar quietinho que é melhor". finalizou.