BBB 24: Nizam aconselha Bin Laden a ter 'responsabilidade emocional'

Em conversa com MC Bin Laden, o brother Nizam aconselhou o cantor a respeito de sua discussão com Vanessa Lopes dentro do BBB 24

O desentendimento entre MC Bin Laden e Vanessa Lopes no BBB 24, da Globo, ocorrido na última quinta-feira, 18, segue sendo assunto entre os envolvidos na história. Pensativo sobre o acontecimento, o cantor recebeu um conselho sincero de Nizam na manhã desta sexta-feira, 19.

Bin Laden contou ao colega de confinamento que conversou com a influenciadora para colocar um ponto final no climão entre os dois, uma vez que está 'correndo de confusão'. Ele, inclusive, protagonizou um breve bate-boca com Yasmin Brunet durante esta madrugada.

De acordo com o funkeiro, outros participantes do reality show se afastaram dele após a intriga com Vanessa Lopes. “Mas se você se acertou com a Vanessa, ninguém tem direito de tomar a dor”, opinou Nizam, questionando se o brother e a influenciadora haviam discutido mais uma vez.

"Estamos bem, mano. Até brinquei com ela: 'Sem choro hoje, né", garantiu Bin Laden. O executivo de contas, então, aconselha o colega a não brincar com a situação envolvendo a reação da famosa. O funkeiro, por sua vez, afirmou que não falou com má intenção.

"Mas não é por você, é por quem recebe, Bin. A sua intenção não quer dizer que é a mesma de quem recebe, lembra disso. É responsabilidade emocional também, sabe, Bin? Se não vai partir dos outros, deixa partir da gente. Responsabilidade emocional é muito importante", concluiu Nizam.

Whindersson Nunes relata crise semelhante à de Vanessa Lopes no BBB 24

O humorista Whindersson Nunesfez um sincero desabafo nas redes sociais a respeito de uma crise semelhante à vivida por Vanessa Lopes no BBB 24, da Globo. Na última quinta-feira, 19, a influenciadora ficou entre os assuntos mais comentados após comportamento preocupante dentro do reality show.

Em seu perfil no X, antigo Twitter, o famoso recordou um episódio de mania e relatou aos seguidores que a situação pode ser mais comum do que se imagina. "Para os calouros da escola da vida: em algum momento você pode ter algum episódio de mania, se por um acaso isso for transmitido em rede nacional não há motivo para pânico", iniciou ele.

E continuou: "Como um bom frequentador de psiquiatra desde 2020 eu posso dizer por experiência que depois de um episódio assim você dá um reset na sua vida, começa a tomar cuidado com o que consome e entende que tudo pode nos levar a uma distorção da realidade".

Ao final de sua publicação, Whindersson Nunes explicou que, no seu caso, a crise ocorreu por 'mania de perseguição'. "Onde você acha que todo o universo está se ajustando apenas pra te prejudicar. É só nosso cérebro mostrando que um músculo flácido é mais forte que um bíceps. Fique tranquilo e siga em frente", concluiu.