BBB 24: MC Bin Laden detona sisters famosas: “Não participam da limpeza”

Após discussão, MC Bin Laden desabafa e alfineta comportamento de sisters famosas que ‘não fazem nada e só julgam’ no BBB 24

Nesta sexta-feira, 19, o clima de tensão tomou conta da casa mais vigiada do Brasil. Após protagonizar uma discussão com Wanessa Camargo e Yasmin Brunet, MC Bin Laden desabafou sobre o comportamento da sisters no Big Brother Brasil 24. O funkeiro alfinetou destacando a falta de participação das famosas na limpeza do confinamento.

Em uma conversa sincera com Fernanda, MC Bin desabafou sobre a discussão com a filha de Zezé di Camargo durante a madrugada: " A pessoa senta com você, fala de boa, aí analisa uma situação que não aconteceu com ela. Nem analisou", disse o cantor. O funkeiro ainda defendeu que Wanessa não está se posicionando no jogo.

Além de criticar as estratégias da cantora, ele detonou a falta de proatividade de Wanessa e Yasmin para participarem da manutenção e limpeza da casa: “A Camargo não analisou todas as situações e está me julgando. Estou vendo Batman e Robin que não participam da limpeza, tipo lá na torre e falando ‘'agora vou julgar esse e aquele'”, disparou.

“Falei: 'está fácil jogar o Big Brother, é só não fazer nada e julgam”, Bin disparou revoltado com o comportamento das famosas. Fernanda defendeu as sisters: “É só alguém chegar nelas e falar: lava esse banheiro, lava essa louça”, mas o cantor reforçou seu posicionamento: “É semancol. Uma tem 35, outra tem 40”, ele finalizou.

O Mc Bin Laden chamando a Wanessa e a Yasmin de 'Batman e Robin'



"Eu Tô vendo Batman e Robin que não participa da limpeza lá na torre observando tudo.."

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK #BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/W7BRdToGT6 — Brenno Moura (@brenno__moura) January 19, 2024

Vale mencionar que essa não foi a única vez que Bin se mostrou incomodado com a limpeza no confinamento. Na terça-feira, 16, o cantor ficou revoltado depois que lavou o banheiro da casa e encontrou o cômodo sujo: “Não, o fod* é que eu lavei o banheiro, deixei o bagulho um brinco, fui usar, aí eu vi uns negócios tudo sujo, que ódio, velho”, desabafou.

O que aconteceu entre MC Bin Laden e Wanessa Camargo?

Durante a madrugada desta sexta-feira, 19, MC Bin Laden se estranhou com Wanessa Camargo e Yasmin Brunet. O brother se aproximou das sisters para questionar o motivo pelo qual elas pareciam desconfortáveis com sua presença, mas a interação não acabou do melhor jeito e eles protagonizaram uma discussão.

Reunidos na cozinha da Xepa, a cantora fez um comentário sobre uma bolacha que o funkeiro estava comendo. Ele, então, disparou: "Agora você fala comigo, é? Fiquei bolado contigo hoje. Eu falo na lata, eu sou sincero. Falei: 'a Wanessa passou, não olhou na minha cara. Que mancada", disse o cantor, em tom de brincadeira.

A cantora, por sua vez, retrucou a observação do brother e afirmou que sempre olha em sua cara, sim. "Você toda hora passa e nem fala comigo direito. Aí parei de cumprimentar. Mas tudo bem, passou. Foi uma impressão", concluiu Bin Laden. Depois da discussão, Yasmin e Wanessa opinaram sobre o comportamento do funkeiro.