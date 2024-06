Conheça a cozinha luxuosa da fazenda de Roberto Justus e Ana Paula Siebert

Esposa de Roberto Justus, Ana Paula Siebert fez tour pela cozinha enorme e com dois fogões da fazenda da família no interior de São Paulo

O empresário Roberto Justus possui uma fazenda enorme no interior de São Paulo para receber sua família e seus amigos. O local passou por uma reforma recente e a esposa dele, Ana Paula Siebert, mostra os detalhes nas redes sociais. Desta vez, ela revelou como é a cozinha enorme e luxuosa.

No Instagram, Ana Paula revelou que a cozinha é gigante e possui dois fogões, pia no estilo de fazenda, detalhes em mármore e os armários em tom de marrom. "A gente queria uma cozinha espaçosa e gostosa de usar”, afirmou ela.

A nova decoração foi elogiada pelos fãs do casal. “Ficou incrível”, disse um seguidor. “Perfeita”, afirmou outro. “Eu simplesmente amei. Muito bom gosto”, declarou mais um.

Há poucos dias, a fazenda foi o local escolhido para a celebração do aniversário de Vicky, que é a filha de Roberto Justus e Ana Paula Siebert. A menina ganhou uma festa com o tema de A Pequena Sereia no jardim da propriedade e até teve a visita surpresa da irmãFabiana Justus, que luta contra o câncer.

Roberto Justus fez homenagem para Fabiana Justus

O empresário Roberto Justus se pronunciou sobre a notícia de que o transplante de medula óssea de sua filha Fabiana Justus deu certo. Ela contou a novidade nas redes sociais na noite desta terça-feira, 9, e o pai coruja fez questão de comemorar.

Em seu próprio perfil no Instagram, ele mostrou uma foto da herdeira no hospital e celebrou o sucesso do tratamento e a força da filha. "Tive 6 momentos mais felizes de minha vida! O nascimento de meus 5 filhos e hoje no renascimento de minha filha Fabiana! O transplante deu certo e a nova medula pegou exatamente no dia que ela comemora 13 anos de casada!", disse ele.

E completou: "Sei que ainda temos um caminho de cuidados pela frente, mas não poderia estar mais agradecido por ter dado tudo tão certo até aqui. Fabi foi guerreira, forte, e deu um grande exemplo para tantas pessoas que passam por problemas semelhantes. Os desafios devem ser encarados de frente com muita energia, força e otimismo! Obrigado a todos por essa corrente maravilhosa que foi criada para ela e por ela!".