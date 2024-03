Ana Paula Siebert revela truque para manter privacidade no banheiro luxuoso

Esposa de Roberto Justus, Ana Paula Siebert choca ao mostrar seu banheiro de luxo na fazenda e a janela enorme rouba a cena

A influenciadora digital Ana Paula Siebert, que é esposa de Roberto Justus, revelou um truque do seu banheiro luxuoso na fazenda da família. Ela fez um tour pelo espaço e os fãs questionaram a presença de uma parede totalmente de vidro com vista para o jardim da propriedade. Isso porque poderia não dar a privacidade necessária do banheiro. Com isso, ela revelou o truque.

A loira contou que ninguém poderá vê-lo tomando banho ou usando o banheiro no dia a dia porque ela consegue mudar a cor dos vidros da janela. Os vidros ficam brancos com o simples gesto de apertar um interruptor.

"Vocês vão fazer o questionamento se todo mundo vai me ver lá de fora, mas não vai, não. Olha o que acontece com o vidro. Ele fecha! Não é legal”, disse ela.

O banheiro luxuoso da musa foi decorado com paredes de vidro, ferragens em tom de cobre e uma banheira estilosa.

Ana Paula Siebert mostra detalhes do seu banheiro luxuoso - Foto: Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Paula Siebert Justus (@anapaulasiebert)

Quarto da Vicky

Filha caçula do apresentador e empresário Roberto Justus, a pequena Vicky ganhou um quarto luxuoso na fazenda da família. O local estava em reforma nos últimos meses e a obra foi finalizada. Assim, a influencer Ana Paula Siebert, que é esposa de Justus e mãe de Vicky, mostrou alguns detalhes nas redes sociais.

Depois de revelar como é a sala de estar, ela exibiu um vídeo com os detalhes do quarto da filha. A menina ganhou um quarto luxuoso com o tema de cogumelos doces.

O ambiente conta com cama de casal, área de brincar, closet e penteadeira. "Em cada projeto da Vicky realizo também muito dos meus sonhos de infância, vê-la sorrindo aquece minha alma e me traz memórias de todos os meus quartos, eles foram tão importantes em cada fase da minha vida! Me lembro colocando papel de parede sozinha nos meus… decorava, cuidava, arrumava. E com esse mesmo carinho escolhi e sonhei com cada detalhe dos quartinhos dela! Esse da fazenda é um sonho, nosso mundo lúdico… cheio de amor!", disse a mãe coruja.