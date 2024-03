Decoração da fazenda de Roberto Justus e Ana Paula Siebert rouba a cena

Esposa de Roberto Justus, Ana Paula Siebert mostra detalhes da decoração luxuosa da sala de estar na fazenda da família

O empresário Roberto Justus e a esposa, a influenciadora digital Ana Paula Siebert, já finalizaram a decoração da sala de estar da fazenda da família, que estava em reforma há alguns meses. Assim, o resultado foi revelado pela loira nas redes sociais e chamou a atenção pela sofisticação.

Ana Paula mostrou fotos do ambiente com a decoração impecável. A sala de estar é espaçosa e conta com tapete gigante em tons de bege e amarelo. O espaço também tem vários sofás confortáveis e em duas cores.

Os detalhes da decoração contam com toques de cores, incluindo o verde e roxo em uma das estantes. O local também tem um aparador elegante.

A influencer contou que adora decorar os ambientes com livros que fazem parte da coleção do casal e com outros acessórios delicados, como vasos e enfeites. “Essa parte da produção veste muito a casa. E eu estou muito junto, tenho o meu olhar, por mais que contrate profissionais que confie muito”, disse ela nos stories do Instagram.

Veja o resultado da decoração:

Ana Paula Siebert revela segredo do casamento

A influenciadora digital Ana Paula Siebert surpreendeu ao responder sobre qual é o segredo do seu casamento duradouro e feliz com o empresário Roberto Justus. Eles estão casados desde 2015 e são pais de uma menina juntos, Vicky, de 3 anos. Agora, ela respondeu algumas dúvidas dos fãs e falou sobre o segredo para manter o seu relacionamento saudável.

Ana Paula contou que o seu truque é não se importar com as opiniões dos outros. "Acreditamos no nosso amor e ignoramos as opiniões alheias. E assim seguimos. As pessoas julgam demais ao invés de viver as próprias vidas. Eu gasto meu tempo construindo a minha história. Se eu tivesse dado ouvidos a muitas pessoas, eu não estaria quase 11 anos ao lado dele. Mas acredito que admiração, paciência e dedicação foram pilares importantes para o nosso relacionamento", disse ela.

E completou o seu pensamento: "Atualmente as pessoas não querem se dedicar, não querem ceder, são egoístas. Não existe relacionamento se você não souber apoiar o outro também. E, no meu caso, eu amo a liberdade que meu marido me dá para viver meus sonhos, meu trabalho e minha vida, mesmo quando ele não pode estar. E assim ele tem ainda mais meu respeito e meu amor".