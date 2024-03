Filha caçula de Roberto Justus ganha quarto luxuoso na fazenda da família

Esposa de Roberto Justus, Ana Paula Siebert exibe detalhes da decoração do quarto da filha, Vicky, e os fãs fazem comentários sobre o luxo do ambiente

Filha caçula do apresentador e empresário Roberto Justus, a pequena Vicky ganhou um quarto luxuoso na fazenda da família. O local estava em reforma nos últimos meses e a obra foi finalizada. Assim, a influencer Ana Paula Siebert, que é esposa de Justus e mãe de Vicky, mostrou alguns detalhes nas redes sociais.

Depois de revelar como é a sala de estar, ela exibiu um vídeo com os detalhes do quarto da filha. A menina ganhou um quarto luxuoso com o tema de cogumelos doces.

O ambiente conta com cama de casal, área de brincar, closet e penteadeira. "Em cada projeto da Vicky realizo também muito dos meus sonhos de infância, vê-la sorrindo aquece minha alma e me traz memórias de todos os meus quartos, eles foram tão importantes em cada fase da minha vida! Me lembro colocando papel de parede sozinha nos meus… decorava, cuidava, arrumava. E com esse mesmo carinho escolhi e sonhei com cada detalhe dos quartinhos dela! Esse da fazenda é um sonho, nosso mundo lúdico… cheio de amor!", disse a mãe coruja.

Nos comentários, os fãs ficaram com as opiniões divididas sobre a decoração sofisticada do quarto. Alguns questionaram tanto luxo para uma criança. “Uma realidade que infelizmente 99% das crianças não vivem”, afirmou um internauta. “Desnecessário esse tipo de postagem”, escreveu mais um. E outros fizeram elogios para o capricho. “Que coisa mais linda”, escreveu um seguidor. “Ficou maravilhoso”, declarou outro.

Ana Paula Siebert revela segredo do casamento

A influenciadora digital Ana Paula Siebert surpreendeu ao responder sobre qual é o segredo do seu casamento duradouro e feliz com o empresário Roberto Justus. Eles estão casados desde 2015 e são pais de uma menina juntos, Vicky, de 3 anos. Agora, ela respondeu algumas dúvidas dos fãs e falou sobre o segredo para manter o seu relacionamento saudável.

Ana Paula contou que o seu truque é não se importar com as opiniões dos outros. "Acreditamos no nosso amor e ignoramos as opiniões alheias. E assim seguimos. As pessoas julgam demais ao invés de viver as próprias vidas. Eu gasto meu tempo construindo a minha história. Se eu tivesse dado ouvidos a muitas pessoas, eu não estaria quase 11 anos ao lado dele. Mas acredito que admiração, paciência e dedicação foram pilares importantes para o nosso relacionamento", disse ela.

E completou o seu pensamento: "Atualmente as pessoas não querem se dedicar, não querem ceder, são egoístas. Não existe relacionamento se você não souber apoiar o outro também. E, no meu caso, eu amo a liberdade que meu marido me dá para viver meus sonhos, meu trabalho e minha vida, mesmo quando ele não pode estar. E assim ele tem ainda mais meu respeito e meu amor".