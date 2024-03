BBB 24: Após brigas e mais, Davi bate mais de 6 milhões de seguidores

Mesmo após discussões e encrenca, Davi bate mais de 6 milhões em seu Instagram; brother já passou até número de Camarotes da edição

O participante Davi, do BBB 24, está fazendo sucesso na rede social. Inclusive, o motorista de aplicativo conseguiu bater 6 milhões de seguidores em seu Instagram nesta terça-feira, 05, após os últimos acontecimentos conturbados na casa.

Mesmo depois de protagonizar uma discussão tensa com Leidy e Yasmin e de pedir a expulsão de Wanessa Camargo no confessionário, o baiano mostrou que está fazendo sucesso com vários internautas com seu jeito de ser.

A equipe do participante celebrou o marco com uma foto dele maquiado de Coringa. "PASSAGEIROS, SOMOS 6M DE CALABRESOS AQUI NO INSTAGRAM. Vocês conseguem imaginar a proporção que Davi vem alcançando dia após dia, meu povo? É muita gente que vem chegando, e ficamos extremamente felizes por se identificarem com o nosso brother. Vocês com certeza mudaram a história do Davi, e nosso menino ficará muito honrado por tanto carinho", escreveram.

Vale lembrar que ele tem um número maior que Wanessa, que tem 4,7 milhões, e Rodriguinho com 4,5 milhões. Inclusive, o cantor ficou chocado ao ver o número do adversário ao sair da casa.

Ainda nesta terça-feira, 05, a equipe de Davi se pronunciou para defendê-lo de graves acusações feitas por Giovanna na casa. A nutricionista interpretou uma fala dele como assédio. Saiba mais da situação aqui.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Davi Brito (@daviooficialll)

Big Boss perde a paciência com Davi e dá bronca

O clima ficou tenso na casa do BBB 24, da Globo, na madrugada desta terça-feira, 5, após o Sincerão. Os participantes discutiram e, em um momento, Davi levou uma bronca do Big Boss.

Tudo começou quando Davi discutiu com Leidy Elin e Yasmin Brunet. Em um momento da briga, ele disse para a câmera focar na sister. “Aqui a câmera, fique na frente. Aproveita seu tempinho de tela. Tela nenhuma até agora”, disse ele. E Leidy rebateu: “Chato! Vai lá ficar isolado que nem seus amigos querem ficar com você”. Veja o momento aqui.