BBB 24: Big Boss perde a paciência com Davi e dá bronca: 'Bem feito'

Durante discussão no BBB 24, Davi toma uma atitude proibida e o Big Boss age rapidamente para interromper o brother e dar uma bronca

O clima ficou tenso na casa do BBB 24, da Globo, na madrugada desta terça-feira, 5, após o Sincerão. Os participantes discutiram e, em um momento, Davi levou uma bronca do Big Boss.

Tudo começou quando Davi discutiu com Leidy Elin e Yasmin Brunet. Em um momento da briga, ele disse para a câmera focar na sister. “Aqui a câmera, fique na frente. Aproveita seu tempinho de tela. Tela nenhuma até agora”, disse ele. E Leidy rebateu: “Chato! Vai lá ficar isolado que nem seus amigos querem ficar com você”.

Então, a voz do Big Boss entrou em ação e deu uma bronca no brother. “Atenção, Davi. A câmera é decisão do Big Brother. Davi não deve interferir onde a câmera deve mostrar”, afirmou. Com isso, Leidy alfinetou o rival: “Bem feito”.

A voz do Big Boss ficou um pouco enrolada e alguns brothers não entenderam a mensagem. Então, Daquele afirmou: “Não provoque a câmera. Decisão do Big Brother. Ele não deve interferir onde a câmera deve mostrar. Se ele falar de novo, vai levar uma punição”.

Davi desabafa após confusão

Durante a madrugada desta terça-feira, 05, Davi fez um sincero desabafo a respeito dos últimos acontecimentos dentro do BBB 24, da Globo. Momentos antes, o brother se envolveu em uma briga generalizada entre os adversários logo após a dinâmica do Sincerão.

Em conversa com Isabelle, o emparedado da semana falou sobre a forma como é tratado pelos participantes da casa e avisou que não irá permitir que ninguém o desmereça no confinamento. "Ninguém pega leve comigo aqui, então vou pegar pesado também", declarou ele.

"Você está se comparando a eles?", retrucou a Cunhã. "Não estou me comparando, estou usando meu outro lado. Minha personalidade forte. Eles não pega leve comigo, não vou pegar leve com ninguém", afirmou Davi.

Isabelle, então, opinou: "Está se tornando igual a eles". "Não estou me tornando igual, estou usando o meu outro lado, que é a minha personalidade forte que eu tenho. O leão que está dentro de mim. Eles têm o leão deles, eu tenho o meu", responde o brother.

Por fim, Davi reforçou que sempre que ouvir seu nome em alguma discussão, não deixará de se posicionar para se defender. "Eu não vou deixar ninguém aqui me desmerecer ou falar do meu nome e eu não me posicionar. Eu não vou deixar", concluiu o motorista de aplicativo.