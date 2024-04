BBB 24: Alane teme eliminação após comentário sobre brother: ‘Que maldade’

Emparedada, Alane revela medo de ser eliminada após fazer uma brincadeira considerada ‘maldosa’ com colega de confinamento no BBB 24

Alane está cada vez mais tensa com a possibilidade de ser eliminada na reta final do Big Brother Brasil 24. Na noite do último sábado, 13, a bailarina ficou tensa e teve um pressentimento ruim sobre sua estadia no programa depois de fazer uma brincadeira considerada ‘maldosa’ com um colega de confinamento, Matteus.

Após comerem as pizzas que receberam da produção do programa, Alane e Isabelle se organizaram para lavar a louça na cozinha da casa. Foi quando a paraense decidiu brincar com o gaúcho e apontou que ele não estava apoiando nos afazeres domésticos: "Ei, Matteus, nem pra você ajudar a gente a guardar as coisas", disparou.

Matteus entrou na brincadeira e se aproximou para ajudar as sister: "E lá vamos nós!", disse pronto para guardar a louça. Enquanto isso, Isabelle saiu em defesa do aliado após a brincadeira da bailarina: "Ô, meu Deus, coitado. Que maldade!", a manauara declarou com pena do brother e considerou o comentário maldoso em tom de piada. Foi então que Alane entrou em desespero.

Após a reação de Cunhã, Alane ficou preocupada, temendo que seu comentário pudesse ser interpretado de forma maldosa pelo público do reality show: "Que maldade. Por que maldade? Não, então, não. Ai, agora fiquei me sentindo mal por que a Isabelle falou 'que maldade'", ela voltou atrás na brincadeira e desabafou.

Isabelle chamou a atenção da amiga e mostrou que estava tudo bem, mas Alane disse que estava ‘neurada’ com a situação e até começou a especular uma possível eliminação: "'Estão vendo como a Alane é má com o Matteus? Vou votar para ela sair'. É assim que a minha mente funciona”, a bailarina revelou o medo da reação do público.

Vale lembrar que atualmente, Alane corre o risco de deixar a casa mais vigiada do Brasil. Após vitória de Davi na prova da final, a sister foi emparedada para disputar as duas vagas restantes da grande final do reality show com Matteus e Isabelle. Um deles vai morrer na praia, enquanto os outros dois estarão com com vagas garantidas no TOP 3.

