BBB 23: Videntes? Brothers sugerem visitante no confinamento

Sem saber que a mexicana Dania Mendez vai entrar no BBB 23, brothers especulam que vão receber visita no confinamento

Sem saber sobre a chegada de uma participante estrangeira na casa do BBB 23, os brothers já estão sentindo que vem coisa por aí! Na madrugada desta quarta-feira, 15, na área externa, eles cogitaram a possibilidade de um convidado no reality show.

Enquanto comentavam que poderia ter uma ação no confinamento, MC Guimê (30) teorizou que algum convidado poderia entrar na casa. "A galera estava falando da possibilidade de acontecer o que acontece em várias edições, de algum convidado vir, tipo a Dani Calabresa ou Paulo Vieira", disse o marido de Lexa. "Você acha? Real mano?", questionou Ricardo Alface (30).

"Já aconteceu, mano", recordou Guimê. "Entra na casa", afirmou Sarah Aline (25). "Traz comida! Traz comida", brincou Marvvila. "Brota ali. Eu tô no Líder e apresento o Quarto do Líder. Quem tá no Deserto, apresenta o Quarto Deserto, no Fundo do Mar apresenta o Fundo do Mar. Apresenta a casa, academia", explicou o brother. "Assim que acordar, vou até deixar minha cama arrumada por via das dúvidas", disse Marvvila.

Na manhã desta quarta-feira, 15, o Big Boss colocou o despertador para tocar mais cedo, mandou os brothers arrumarem suas camas imediatamente. Enquanto davam uma arrumada no Quarto Deserto, Amanda (31) também especulou sobre uma visita aos brothers: "Acho que vamos receber alguma visita aqui dentro", comentou a médica. Depois, o Big Boss anunciou manutenção interna na casa do BBB 23.

O que os brothers não sabem é que vão realmente receber uma visita de Dania Mendez (31), participante do La Casa de Los Famosos, do México, nesta quarta-feira. A chegada dela acontecerá às 15h05 e será exibida ao vivo pela emissora.

Confira:

Amanda acertando que vão receber uma visita lá dentro #BBB23pic.twitter.com/D4pleE0PDw — Central Reality #BBB23 (@centralreality) March 15, 2023

BBB 23: Nova participante chega em breve na casa!

Nesta semana, a ex-BBB Key Alves (23) embarcou para o México para participar da versão mexicana do Big Brother Brasil. Enquanto isso, a modelo Dania Mendez, que fez parte do reality estrangeiro, embarcou rumo ao Brasil para entrar na casa.

A interação entre os dois programas de TV promete agitar o jogo e ainda ter uma surpresa. Dania chegará ao Big Brother com uma missão que ainda não foi revelada para o público, mas já se sabe que terá uma relação com o poder curinga da semana.

Ela chega ao BBB como integrante do grupo VIP e vai gravar vídeos para o Raio-X para se comunicar com o público. Vale lembrar que o público poderá ver momentos da participação de Key Alves no La Casa de Los Famosos em compilados diários nos programas.

