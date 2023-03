BBB 23: Trégua? Fred e Cezar Black conversam sobre jogo: ''Seu erro''

Em conversa, Fred e Cezar Black surpreendem ao trocarem pedidos de desculpas

Com os ânimos mais acalmados após algumas discussões e trocas de acusações no Jogo da Discórdia, Fred Desimpedidos e Cezar Black conversaram neste domingo, 19, numa boa e até trocando pedidos de desculpas.

No bate-papo, o influenciador justificou sua estratégia que teve quando foi líder: de indicar Sarah Aline para proteger Marvvila, pessoa mais próxima dele e aliada da psicóloga.

"Ela deu uma virada de chave nela, então é um negócio que eu não me arrependo. Hoje, se a Marvvila bate num Paredão, eu não acho que ela não tá tão frágil como ela tava nessa semana. Por isso que eu falo que no final de tudo, a minha jogada deu certo. Porém, a gente arca com tudo aquilo", falou o jornalista.

Cezar então opinou: "Seu erro, na minha convicção, foi esse. Quando você justificou um Paredão pra proteger alguém que era muito próximo".

O enfermeiro, então, pediu desculpas ao brother: "Queria também te pedir desculpas. Aqui a gente sempre vem errando, julgando pessoas e erra inerente ao jogo".

Ainda neste domingo, 19, Fred tomou um "atenção" da produção e revelou que provavelmente a bronca seria por algo que faz com frequência no reality, mas que até então ninguém havia advertido.

A festa desta sexta-feira, 17, teve apresentação de NX Zero e a banda deixou alguns brothers interessados. Fred Desimpedidos até comentou com Gabriel Santana que o vocalista do grupo, Di Ferrero, chamou sua atenção.

“O Di Ferrero aguçou um lado bissexual meu que fazia tempo que não era aguçado”, confessou o influencer. “Ele é gato”, elogiou o ator, que se declarou para Bruna Griphao na última festa do líder, mas tomou um fora.

“E você viu o baixista?”, perguntou Gabriel. Fred então concordou com o brother. “O baixista é muito gato”, respondeu o ator.

O papo sobre a banda continuou e Fred, que estava de casal com Larissa, confessou que a presença de Di Ferrero na festa “mexeu com ele”. “Ele passava muito perto, olhava muito no meu olho e eu estava confundindo as paradas. Eu não estava levando pra um lado de brother”, revelou o jornalista.