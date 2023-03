BBB 23: Gabriel Santana se declara para Bruna e fica arrasado: ''Cansei''

Ator Gabriel Santana se declara para sister na festa e acaba arrasado após levar 'toco'

A festa do líder rendeu muito acontecimentos para os brothers. Até um participante quietinho, o ator Gabriel Santana, resolveu se declarar para Bruna Griphao e tentou ter algo com a sister, mas não teve muito sucesso.

Ao conversarem de mãos dadas, o brother abriu seu coração e comentou os sentimentos que tem pela loira, que logo se mostrou amiga dele. "Você sempre foi um diferencial pra mim aqui (...) por você eu tenho um carinho muito singular", disse a atriz.

Gabriel então respondeu: "Sim, e esse foi meu maior medo aqui dentro (...) eu só cansei de fingir pra mim que eu não sinto isso". “Eu não vi isso acontecendo. Eu nunca nem desconfiei”, falou ela. “Eu nunca cobrei isso de você. A única pergunta que eu te faço a partir de agora é, eu continuo ou não continuo?”, questionou o ator perguntando se teria chance. Bruna fez que não com a cabeça, e ele aceitou.

Momentos depois, o brother contou para Fred Desimpedidos o episódio que recebeu um fora da garota. “Acabei de me declarar pra Bruna”, disse ele. Fred riu: “Dava pra ver que você estava afinzinho”.

Em seguida, o jornalista questionou o participante se ele estava aliviado ou arrependido de ter se declarado. “Aliviado por falar, arrependido também”, declarou Santana.

Veja o momento de Gabriel Santana se declarando para Bruna Griphao:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andréia Matos (@rainhamatos)

Amanda fica arrasada ao Sapato deixá-la para dormir com mexicana: ''Livramento''

O beijo de Cara de Sapato e Dania Mendez afetou bastante gente. Inclusive, a sister Amanda se mostrou bem abalada após ver que o lutador iria dormir no Quarto Fundo do Mar com a mexicana na madrugada desta quinta-feira, 16.

Apesar de ter levado o beijo dos dois na brincadeira, a médica apareceu meio afetada depois do brother deixá-la sozinho no Quarto Deserto. As imagens do momento repercutiram na rede social e os fãs do suposto casal do BBB 23 ficaram desacreditados.

E a decepção com a ficada dos dois não ficou apenas no Brasil. Lá fora, em La Casa de Los Famosos, o affair da mexicana, o ator Arturo Carmona, ficou triste ao ver as cenas. A ex-BBB Key Alves, que está fazendo o intercâmbio por lá, até criticou a participante pelo comportamento dela com Sapato no BBB 23. Veja o momento aqui.