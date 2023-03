BBB 23: Fred toma atenção após burlar regra do reality: ''Faço há muito tempo''

Sem saber direito, Fred toma atenção e revela o que pode ter causado bronca

Após fazer o Raio-X na manhã deste domingo, 19, o influenciador Fred Desimpedidos tomou uma atenção da produção. Sem saber muito bem o que havia feito, o brother supôs o que pudesse ter acontecido.

Usando a fantasia do Castigo do Monstro, dado pelo Anjo Gabriel Santana, o jornalista contou para Marvvila o que sempre faz e que dessa vez deve ter lhe rendido uma "atenção".

"Recebendo bronca? O que você estava fazendo aí?", questionou Marvvila. Fred então comentou o que pode ter acontecido."Fui fazer o que eu faço há muito tempo: andar sozinho sem microfone, mas só que hoje... Foi o que eu falei, é algum flamenguista, Flamengo perdeu", brincou ele.

Ainda neste sábado, 18, em outra conversa com a cantora, Fred Desimpedidos acabou revelando o motivo que o fez separar de Bianca Andrade, ex-BBB e mãe de seu filho Cris.

Após festa, Fred revela interesse em cantor: ''Aguçou lado bissexual meu''

A festa desta sexta-feira, 17, teve apresentação de NX Zero e a banda deixou alguns brothers interessados. Fred Desimpedidos até comentou com Gabriel Santana que o vocalista do grupo, Di Ferrero, chamou sua atenção.

“O Di Ferrero aguçou um lado bissexual meu que fazia tempo que não era aguçado”, confessou o influencer. “Ele é gato”, elogiou o ator, que se declarou para Bruna Griphao na última festa do líder, mas tomou um fora.

“E você viu o baixista?”, perguntou Gabriel. Fred então concordou com o brother. “O baixista é muito gato”, respondeu o ator.

O papo sobre a banda continuou e Fred, que estava de casal com Larissa, confessou que a presença de Di Ferrero na festa “mexeu com ele”. “Ele passava muito perto, olhava muito no meu olho e eu estava confundindo as paradas. Eu não estava levando pra um lado de brother”, revelou o jornalista.