Anjo da Semana: Brother vence sua primeira prova e escolhe monstros sem dó

Prova do Anjo da Semana é vencida por Gabriel Santana e ator surpreende ao colocar brothers do VIP no monstro

CARAS Digital Publicado em 18/03/2023, às 11h51

Prova do Anjo da Semana é vencida por Gabriel Santana - Reprodução/Globo