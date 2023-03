BBB 23: Brothers tomam 'atenção' e ficam desacreditados com bronca: ''É sério?''

Após festa, brothers tomam 'atenção' da produção e ficam chocados por não poderem ter comportamento

Após o fim da festa desta sexta-feira, 17, os brothers tomaram uma "atenção" da produção por conta de um comportamento que adquiriram após a convivência com Dania Mendez, a mexicana que veio de La Casa de Los Famosos.

A bronca apareceu na casa para eles depois de começarem a conversar em espanhol. A produção do BBB 23 então chamou a atenção e depois para falarem apenas em português.

Gabriel Santana se levantou e avisou os brothers: "Todos falem em português"."É sério?", questionou Sarah Aline. "Eu juro, saiu, mas eu juro", contou o ator. "Perdão, Big Boss", se retratou a jovem.

Os brothers começaram a rir. "Meu nível de espanhol está bom que ninguém consegue entender", brincou Marvvila. "A gente fala tão bem, todo mundo falando tão bem em espanhol", disse Gabriel. "Por essa eu não esperava", comentou Marvvila.

"Meu espanhol estava tão bom que o povo brasileiro não conseguia entender o que estava falando", divertiu-se a cantora. "Ou eles não estavam entendendo nem o espanhol", opinou Sarah Aline. "Qual foi essa língua que vocês inventaram?", perguntou Fred Desimpedidos.

Bruna Griphao leva bronca da produção: ''Você precisa dormir''

O Quarto do Líder é o cômodo mais desejado da casa pelos brothers, mas parece que a atriz Bruna Griphao não está fazendo muita questão de ficar por lá. Neste sábado, 18, após o fim da festa, a artista decidiu pegar suas coisas para dormir em outro lugar, mas a produção não deixou.

Ao segurar os objetos para ir para outro cômodo da casa descansar, a produção do reality logo deu uma bronca na sister. "Atenção, Bruna! Você precisa dormir no Quarto do Líder", disseram as regras.

Após escutar, ela respondeu o motivo de estar saindo: "Tá bom. Tá! Não queria ficar sozinha, entendeu? Mas eu vou chamar o Fred para dormir aqui comigo".

Procurando companhia, Bruna saiu do quarto para chamar Fred Desimpedidos para ficar com ela. "Fred, levei uma atenção. Tenho que dormir no Quarto do Líder", contou ela.