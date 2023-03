BBB 23: Bruna Griphao leva bronca da produção: ''Você precisa dormir''

Após festa, atriz Bruna Griphao leva atenção da produção do BBB 23 por decisão inusitada

O Quarto do Líder é o cômodo mais desejado da casa pelos brothers, mas parece que a atriz Bruna Griphao não está fazendo muita questão de ficar por lá. Neste sábado, 18, após o fim da festa, a artista decidiu pegar suas coisas para dormir em outro lugar, mas a produção não deixou

Ao segurar os objetos para ir para outro cômodo da casa descansar, a produção do reality logo deu uma bronca na sister. "Atenção, Bruna! Você precisa dormir no Quarto do Líder", disseram as regras.

Após escutar, ela respondeu o motivo de estar saindo: "Tá bom. Tá! Não queria ficar sozinha, entendeu? Mas eu vou chamar o Fred para dormir aqui comigo".

Procurando companhia, Bruna saiu do quarto para chamar Fred Desimpedidos para ficar com ela. "Fred, levei uma atenção. Tenho que dormir no Quarto do Líder", contou ela.

"Quero dormir aqui com a galera", falou a loira sobre querer ter companhia. Então, o influencer falou: "Demorou". Mas, em seguida, a atriz perguntou para o brother: "Você quer dormir lá em cima?". Ele disse que não e, então, ela também respondeu: "Eu também não".

Bruna Griphao descarta brother como opção e revela indicação: ''Mesma tecla''

A atriz Bruna Griphao é a líder da semana no BBB 23. Durante a festa desta sexta-feira, 17, a famosa comentou sobre sua indicação ao paredão em conversa com o aliado Fred Desimpedidos.

Pensando bem nas relações e situações que viveu na casa mais vigiada do Brasil, a loira falou quem será a pessoa que vai colocar no paredão e surpreendeu ao revelar que Ricardo Alface não será seu alvo por enquanto, mesmo tendo tido vários desentendimentos com ele. Inclusive, ela mostrou bastante consideração pelo biomédico.

"Sei que, em um momento do jogo, vai afunilar a nível de ter que botar pessoas que eu gosto. Mas nessa situação que está, eu não consigo colocar Marvvila, Sarah e muito menos o Gabriel. O Facinho também é uma pessoa que não consigo. Apesar de tudo isso que aconteceu, o cara foi meu irmão 50 dias aqui, a gente viveu coisas bonitas. A gente se perdeu, brigou, mas é uma pessoa que amo, que eu quero ter pra minha vida. Não que eu ache as outras duas pessoas, que são minhas opções, ruins. Só que não tive essa conexão", falou Bruna sobre não conseguir colocar algumas pessoas na berlinda e revelou quem será seu voto.

Veja a festa desta sexta-feira: