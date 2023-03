BBB 23: Brothers acreditam que Alface viajará para o México: ''Chegou a hora''

Após Alface comprar Poder Coringa da "mala", brothers especulam sobre intercâmbio dele

Após comprar o Poder Coringa chamado "mala", Ricardo Alface acredita que pode ser o brother intercambista do BBB 23. Sem saberem que quem foi para fora do Brasil foi Key Alves, os participantes começam a pensar na possibilidade dele viajar nos próximos dias.

Domitila então se mostrou abismada ao ver que Alface recebeu uma bolsinha de microfone igual a de Dania Mendez. "Ele veio me mostrar o microfone, estou chocada”, comentou a Miss Alemanha para Sarah Aline, que entra no cômodo para participar da conversa.

Ricardo então lembrou que a cor do microfone é igual ao que a mexicana de La Casa de Los Famosos usou na casa do BBB 23. “Eu disse para ele, antes da Dania sair, ela disse uma frase que eu sempre digo lá fora também: ‘Sonhar é preciso’. Vai ter que ficar nessa emoção”, respondeu a modelo.

Em seguida, Domitila Barros especulou que o brother pode ser enviado para algum país do continente africano. “Se pá é mesmo. Angola, alguma coisa assim”, falou Ricardo. “Angola, Moçambique, Guiné-Bissau...”, completou ela.

Pouco tempo depois, ainda sentado ao lado de Domitila Barros na cama, Ricardo começou a falar em inglês e em espanhol. "Favela venceu", disse o biomédico. "Sua vitória é a nossa vitória. Quando um da gente vence, todos nós vencemos", comentou a modelo. "Vamos dormir, Domi. Seja o que Deus quiser. Preparado sempre estive, chegou a hora", afirmou ele.

Após a saída de Dania do BBB 23, Key Alves deve continuar no reality do México

Depois da notícia de que Dania Mendez já saiu da casa do BBB 23, da Globo, os internautas começaram a questionar se Key Alves também vai sair ou não do reality show La Casa de Los Famosos. Nesta sexta-feira, 17, a empresária da jogadora de vôlei, Fernanda Paschoa, contou à colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, a atleta deve continuar no reality gringo por enquanto.

A colunista contou que a previsão é que Key vai participar da edição desta noite do La Casa de Los Famosos. “Pela informação que a gente teve, hoje vão mostrar a Key ao vivo lá do México, para o pessoal [do BBB 23] saber”, disse ela.

Então, a empresária contou que Key segue fazendo o roteiro previsto no La Casa de Los Famosos, incluindo uma prova de interpretação de uma cena de novela. “A Globo entrou em contato dizendo que, por enquanto, mantém. A gente falou com eles hoje. Então, a Key segue lá. A gente estava acompanhando e rindo. Ela está colocando o figurino da novela que estão ensaiando por lá, por causa da prova da comida. Ela está com uma peruca superengraçada. Por enquanto, segue no jogo, com essa brincadeira lá no México”, declarou.