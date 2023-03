BBB23: Internautas detona Amanda por fala maldosa sobre Dania

Amanda faz brincadeira com Dania durante Festa do Líder na qual mexicana foi assediada

Nesta sexta-feira, 17, alguns internautas estão bastante revoltados e até pediram a eliminação da médica Amanda Meirelles do Big Brother Brasil 23! Isso se dá por conta de alguns vídeos que estão circulando onde a sister chama a mexicana Dania Mendez de “marmita” do lutador de MMA Antônio Cara de Sapato.

“(Black) Quer colocar o 'garfito' na sua 'marmita'”, diz Amanda, na rodinha de amigos, ao falar de Cara de Sapato, pouco antes do lutador assediar a integrante intercambista. Além dele, MC Guimê também foi expulso pelo mesmo motivo.

Os internautas detonaram a fala de Amanda, classificando ela como machista. “Que mulher doente! Chamando a Dania de marmita!”, comentou uma, bastante indignada. “Defende abusador, quer acolher assediador, é racista e tem fala machista”, apontou uma outra. “Amanda coerente? Primeiro defendeu o Gabriel Fop, que também forçou a barra, agora o Sapato, que foi expulso. E ela sabendo que foi algo em relação a assédio. É triste”, exaltou uma terceira internauta.

Tô chocado com a Amanda chamando a Dania de marmita do Sapato. Gente? Impressionante como faltaram o respeito com a mulher. Péssimo demais! 🤮 https://t.co/scj2TovKC1 — thiago (@httpsrealitys) March 17, 2023

Relembre como foi a declaração de Tadeu Schmidt ao expulsar os brothers

Na noite de quinta-feira, 17, o apresentador Tadeu Schmidt abriu o programa ao vivo do BBB 23 com a expressão séria e logo chamou as imagens da festa do líder da madrugada anterior. Depois de exibir tudo o que aconteceu na celebração, ele também exibiu a conversa de Dania Mendez com a produtora do reality show La Casa de Los Famosos no confessionário. Na sequência, ele foi direto falar com o pessoal da casa e anunciou a expulsão de MC Guimê e Cara de Sapato.

"Estou aqui para falar de algo bem desagradável. Nós temos na nossa casa uma convidada, uma visitante. Uma pessoa que veio de outro país. Mas, acima de tudo, uma mulher. E, como todas as mulheres, merece respeito absoluto. Nós conversamos com a Dania [muito obrigado, Dania, pelos esclarecimentos. Mas a partir de tudo que vimos e ouvimos, eu estou aqui para dizer que nós não gostamos do que vimos ontem. Sapato e Guimê passaram do ponto. É preciso tomar cuidados com os limites aqui e fora daqui. Assim, por contrariar as regras do programa, Guimê e Sapato estão eliminados do BBB 23", disse ele.

