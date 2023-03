BBB23: Domitila prevê possível indicação ao Paredão e faz alerta para aliados

Miss Alemanha Domitila Barros imagina que será indicação do líder para ir ao Paredão do BBB 23

Nesta sexta-feira, 17, a ativista e Miss Alemanha Domitila Barros mostrou que está bastante preocupada com a chance de ser indicada ao Paredão pela líder, a atriz Bruna Griphao. Durante uma conversa com o enfermeiro Cezar Black, a sister analisou a situação em que se encontra e contou que acha que a famosa pode escolher entre ela e o profissional da saúde.

“Ela e o Alface se reconciliaram na festa do Guimê, ela perdeu dois amigos e eu acho que no momento mais emocional de talvez no voto eu ou você atrairmos mais ainda o Alface num jogo, amizade ou algo a longo prazo pra ela”, explicou Domitila.

Segundo a ativista, Bruna deve escolher entre ela e Cezar para ir para a próxima berlinda do Big Brother Brasil 23. E a escolha pode ser muito influenciada pelo momento emocional que a atriz vive e pela reconciliação dela com Ricardo Alface. Domitila ainda afirmou que Bruna sabe que se o youtuber Fred for eliminado, haverá problemas. “Ela sabe que se o Fred sair, vai dar B.O”, comentou.

Opções de voto

Ainda no quarto Fundo do Mar, Ricardo, Cezar e Domitila Barros falaram sobre opções de voto para o próximo paredão do BBB 23. O biomédico disse que gostaria ter ganhado a prova para movimentar o jogo: "Se não virar agora, só Deus sabe quando vamos ter de novo um poder e ser maioria. Pela primeira vez são seis e quatro", fala a modelo. "Qual é a terceira opção?", pergunta o enfermeiro. "Quero entender", fala Domitila Barros. "A minha mudou. Aline (Wirley) passou na frente", emenda Cezar. "Aline vai virar um voto, está muito sutil", fala Ricardo. "Aline nunca foi ao Paredão e é uma pessoa que eu não...", comenta o enfermeiro.

