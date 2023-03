BBB 23: Bruna Griphao se desculpa com Ricardo e ele dispara: "Somos muito parecidos"

Emocionada, Bruna Griphao conversou com Ricardo durante a festa do líder

Bruna Griphao seguiu chorando na festa do líder. Ricardo foi até a atriz para consolá-la. “É o game, não leva para o coração”, disse ele. “Óbvio que vou levar”, afirmou ela.

Depois, o biomédico disse que sabe que os dois se amam e que não quer ninguém contra ela: “Eu sei que você sente algo em mim. Você me ama muito, eu também te amo muito. Eu sei que você explode também como eu explodo. Eu não levo para o coração. Você me magoou, relaxa. Eu não quero ninguém contra você, não quero o Brasil contra você”.

Em seguida, a atriz afirmou que eles brigaram por tão pouco e deixaram de lado uma amizade. “A nossa amizade foi tão bonita pra gente perder por tão pouco”, disse ela.

“O game só coloca a gente nessa situação. Eu não saí do quarto por sua causa. Bru, eu te conheço, sei que você não é maldosa. Bruna, relaxa”, disse ele.

“Mas não queria viver isso com você aqui. Não queria ser sua inimiga”, disse ela. “Você não é minha inimiga”, declarou o brother. “A gente chegou num lugar muito feio”, destacou a atriz.

Ela, então, disse que se doeu com a troca de ofensas entre os dois no Jogo da Discórdia: “Nunca pensei que a gente fosse chegar nesse lugar de se ofender, e me dói muito, do fundo do meu coração”, disse.

“Mas a gente não se ofendeu no Jogo da Discórdia, Bru. Acho que a gente se ofendeu naquele dia que saí do quarto. Aquele dia você ofendeu muito”, avaliou ele.

Ricardo acreditou que Bruna Griphao via ele como um traidor do grupo

Bruna Griphao, então, disse que não gostou de Ricardo ter afirmado que ela disse que acreditava que ele era traidor.

“Você virou pra mim e falou como se tivesse chamado de traíra. Eu não fiz isso com você”, afirma. “Sei que você não fez. Quem fez foi o Fred”, destacou Ricardo.

“Mas quando você fala generalizando...”, justificou Bruna. “Não dá pra pontuar quem é quem”, declarou ele.

O biomédico disse que ficou magoado com as palavras usadas pela atriz, como "pessoa ruim", "pessoa má" e "você desperta coisas ruins nas pessoas".

A atriz pediu desculpa pelo que foi dito no dia da briga entre os dois no Quarto Deserto e Ricardo afirmou que eles são parecidos.

“Não vejo nada ruim em você. Seus defeitos são os meus defeitos. A gente é muito parecido em vários pontos. A gente é reativo. Se alguém grita com você, você grita duas vezes mais”, disse ele.