BBB 23: Após Jogo da Discórdia, Bruna Griphao dispara que Ricardo é seu inimigo no jogo

Após ser acusada de covarde, Bruna Griphao diz que Ricardo Alface virou inimigo e que o brother não reconhece seus erros e é incoerente

O Jogo da Discórdia rendeu na noite de segunda-feira, 13, no BBB 23! As discussões durante a dinâmica repercutiram na casa na madrugada desta terça-feira, 14!

Na cozinha, Bruna Griphao (23) fez um longo desabafo com Gabriel Santana (23), Marvvila (23) e Sarah Aline (25) sobre Ricardo (30) após ter sido acusada de "covarde" pelo brother.

A atriz comentou que não conseguiu falar tudo que queria para Alface durante a dinâmica e criticou as atitudes ao dizer que ele não assume seus erros e é incoerente. Na conversa, a loira apontou que Ricardo articulou para que os integrantes do Quarto Fundo do Mar votassem em Larissa no paredão formado.

"Ele não articulou. Isso eu posso colocar a mão no fogo, falar que não foi ele que articulou", rebateu Gabriel. Sarah Aline complementou: "A Lari era um voto em comum. Não partiu dele, e não foi nessa posição".

Bruna Griphao continuou falando e recordou conversas que já teve com Alface. "Eu falava, às vezes eu sinto que eu falo as mesmas coisas que a Sarah fala pra você, e você não me escuta (...) Eu tentava genuinamente resolver."

"Pra mim isso é muita ingratidão", disparou ela. "É incoerente, pra mim. Estar do lado de pessoas que nunca fizeram isso", disse ainda.

A sister relembrou brigas entre os dois e confessou: "Eu sei que eu também sou grossa, eu sei que eu também erro. É por isso que eu vejo isso nele, eu sei que eu também erro nesse lugar. Eu entendo que ele erra nesse lugar."

No entanto, Bruna Griphao disse não entender o afastamento de Ricardo de seus aliados no início do jogo. "Olha isso, a gente é inimigo agora. Inimigo não, adversário. Adversário também seria bom, mas eu acho que a palavra é inimigo mesmo, com as coisas que estão sendo feitas".

Ao finalizar o papo, a atriz falou que não espera que o trio tome um posicionamento sobre o assunto, e que queria apenas desabafar.

Confira:

Alface para Bruna: “Se você grita com as pessoas e xinga as pessoas, a culpa é sua. Não se esconda para tirar o seu da reta” #BBB23pic.twitter.com/XRmStL4NfL — Central Reality #BBB23 (@centralreality) March 14, 2023

BBB 23: Fred tenta expor Domitila, mas acaba desmascarado

O Jogo da Discórdia desta segunda-feira, 13, pegou fogo no BBB 23! Divididos nos grupos que todos já conhecem, Fundo do Mar e Deserto, os brothers sortearam adjetivos e escolhiam alguém do outro grupo para acusar. Ao tirarem a palavra "arrogante", o grupo de Fred Desimpedidos apontou o nome de Domitila e a escolheu para julgar. Como já pensado antes do jogo, o jornalista levou a fala da ativista sobre Larissa aproveitar a vida no direct ao sair do reality e que sua eliminação ainda não havia ocorrido, porque a Miss Alemanha não tinha articulado com seus aliados.

“Pelé era malandro em uma situação ou outra, mas ele nunca foi sujo, ele nunca jogou baixo, ele nunca foi mentiroso, que foram coisas que você fez", declarou Fred.

Em resposta, Domitila relembrou alguns momentos com o adversário no Quarto Branco. "Eu acho incrível, Fred, não sei se o seu grupo sabe que você me sugeriu no Quarto Branco eu te dar a prova e em contrapartida você iria convencer o seu grupo em não votar em mim, porque tem o poder de persuasão [...] Você foi a pessoa que falou que o Brasil não quer uma pessoa como o Facinho aqui, falou pra gente: 'olha com quem você joga', e vem dizer que eu sou arrogante? Acho incrível", respondeu ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!