BBB 23: Fred chama Ricardo de traidor no Jogo da Discórdia mas ele rebate: "Você votava na Amanda"

Fred acusou Ricardo de traição no Jogo da Discórdia do BBB 23

Fred, escolhido como general do grupo amarelo durante o Jogo da Discórdia, escolheu Ricardo como traidor e foi argumentar contra o ex-aliado no BBB 23.

O influenciador explicou por que acha que Ricardo é traidor e o biomédico rebateu sobre o voto de Fred em Amanda.

"Esse debate a gente já teve várias vezes, né, Alface. A diferença é que hoje não vou me exaltar. Uma das coisas que você mais consegue fazer aqui dentro da casa é tirar o pior das pessoas. Vou até aproveitar para retificar uma coisa que eu falei na semana passada, que eu disse que o Brasil estava louco para te ver no Paredão. Jamais teria a presunção em falar em nome do Brasil", disparou Fred.

"Mas uma pessoa que é extremamente arrogante, despreparada, que trata todo mundo mal, que levanta a voz com as mulheres, é muito difícil as pessoas em casa terem vontade de ver uma pessoa dessa em um programa de entretenimento", continuou.

"Você é traidor, por conta daquela questão que eu já falei com o Cowboy lá atrás, mas é só ver a movimentação. Quando viu que era para dividir o grupo, você saiu de perto das pessoas que sempre te defenderam aqui desde o dia 16 de janeiro, usou um argumento de que a gente te usou como chacota, sendo que foi boa parte dessa galera aqui que já te humilhou, que dava risada da sua cara, que te chamava de louco, e você traiu as pessoas que te defenderam sempre. Então, por isso que você é um traidor, Alface", completou.

Ricardo rebateu a acusação de Fred

"Pelo amor de Deus! Botar que a culpa é minha, que eu desperto o defeito ruim das pessoas... Seja homem, velho. Assume que você tem defeitos também, mas não põe a culpa nos outros, cara. Isso é feio. Assume que você tem seus lados ruins, todo mundo tem. Dizer que eu sou traidor, você fazia a mesma coisa. Ficou nítido que existia um terceiro grupo entre você e três pessoas daqui. Estava nítido, até seu parceiro Sapato falou: 'Pô, ficou chato para mim, tinha outro grupo aqui e eu não sabia'. Você fazia as mesmas coisas, velho", respondeu Ricardo.

Ao voltar para o seu lugar, Ricardo continuou rebatendo Fred e mencionou o suposto voto de Fred em Amanda. "Falou que votava na Amanda", disse Ricardo.

"A Sarah, que é seu braço direito, irmaozão, falou que não tinha grupo, fala com a Sarah. Pergunta pra Sarah. Você não ouve as pessoas", rebateu Fred.