BBB 23: Bruna Griphao descarta brother como opção e revela indicação: ''Mesma tecla''

Atriz Bruna Griphao descarta brother como seu voto da semana e revela quem deve indicar ao paredão

A atriz Bruna Griphao é a líder da semana no BBB 23. Durante a festa desta sexta-feira, 17, a famosa comentou sobre sua indicação ao paredão em conversa com o aliado Fred Desimpedidos.

Pensando bem nas relações e situações que viveu na casa mais vigiada do Brasil, a loira falou quem será a pessoa que vai colocar no paredão e surpreendeu ao revelar que Ricardo Alface não será seu alvo por enquanto, mesmo tendo tido vários desentendimentos com ele. Inclusive, ela mostrou bastante consideração pelo biomédico.

"Talvez você siga seu coração e dê bom. Ninguém imaginava. Não estou induzindo você a fazer nada, mas realmente talvez o que você fez dê bom, entendeu? Foi o que falei, de verdade. Falo meio zoando, mas falo meio verdade. Vai que você é um fenômeno lá fora, você indica, a galera mete o pé", disse Fred.

"Nem penso nisso. Sei que, em um momento do jogo, vai afunilar a nível de ter que botar pessoas que eu gosto. Mas nessa situação que está, eu não consigo colocar Marvvila, Sarah e muito menos o Gabriel. O Facinho também é uma pessoa que não consigo. Apesar de tudo isso que aconteceu, o cara foi meu irmão 50 dias aqui, a gente viveu coisas bonitas. A gente se perdeu, brigou, mas é uma pessoa que amo, que eu quero ter pra minha vida. Não que eu ache as outras duas pessoas, que são minhas opções, ruins. Só que não tive essa conexão", falou Bruna sobre não conseguir colocar algumas pessoas na berlinda.

A atriz continuou explicando e revela seus alvos: "São pessoas que vão votar em mim também. O Black falou pra casa inteira que ia me botar no Big Fone. A Domitila volta e meia tem atitudes comigo que fico meio pá, apesar de achar uma mina maneira. Sei que é chato bater na mesma tecla, mas o que vou fazer?".

Bruna Griphao então pensa que se colocar a Miss Alemanha será tratada mal por ela. "Não é que eu quero que a Domitila saia de qualquer jeito, que acho ela uma otária, é porque não tenho outras opções. Sei que ela vai me tratar mal por causa disso, sei que vai falar coisa de mim ou dar fora", afirmou. "É o preço, não tem jeito. Nenhuma atitude que a gente tem aqui passa despercebida. A conta sempre chega", respondeu Fred.

"É sobre o exemplo", diz Bruna Griphao ao justificar expulsões

A atriz Bruna Griphao e a Influenciadora mexicana Dania Mendez conversaram sobre as expulsões de Cara de Sapato e MC Guimê. Bruna deu sua interpretação dos fatos.

O programa acabou por não explicar exatamente o que levou a expulsão dos brothers, mas quem estava presente na festa notou as investidas dos dois.

Em uma conversa, Dania afirmou: "Aplaudo os valores de defender a mulher. Eu não vi maldade. Entendo que era o álcool." "Em algum momento você pode ter falado: não. E não, é não!", comentou Aline.

A atriz global, então, deu sua opinião sobre o caso: "É sobre o exemplo, sabe? A gente tá falando de um reality que é o maior programa de televisão do Brasil. Você não tem noção da grandiosidade disso aqui".

"Se a gente deixa uma coisa dessas passar, a gente vai estar dizendo que tá ok coisas piores. É o exemplo. Por mais que ele não tenha sido agressivo, não tenha te encurralado num canto, só a atitude de roubar um beijo de alguém... Aqui essa atitude projeta em várias outras atitudes. E que nem brincar com coisas que são erradas: 'Ah, é brincadeira. Não tem maldade'. Mas o quê isso significa? Entende?", explicou para a mexicana.

"Uma piada preconceituosa dá uma força para atitudes maiores acontecerem quando a gente normaliza determinadas situações. O que aconteceu hoje é um posicionamento que é necessário ser feito. Por mais que doa em todos nós porque a gente ama ele, eu perdi as duas pessoas mais importantes do jogo pra mim em dois dias. Eu e a Amandinha. A gente tá sofrendo. São pessoas boas, mas erraram”, concluiu a loira, que também sofreu com misoginia ao se relacionar com Gabriel Fop.

Veja: