BBB 23: Fred revela motivo de término com Bianca Andrade: ''Acabou com minha vida''

Em conversa com brothers, Fred revela motivo de separação com Bianca Andrade, mãe de seu filho

Mais uma vez, Fred Desimpedidos falou sobre a relação que tinha com Bianca Andrade, mãe de seu filho e também ex-BBB. Neste sábado, 18, em conversa com os brothers, o influencer comentou o motivo de não terem ficado juntos, assunto que interessa bastante gente.

Afinal, após o nascimento de Cris e até durante a gravidez, os influenciadores estavam morando juntos e o casal era de grande aprovação do público. A separação foi um choque para os fãs deles, que torciam para eles ficarem juntos.

"A gente chegou à conclusão de que não estava na hora, nem pra minha vida, nem pra dela, e foi a decisão que a gente tomou. É óbvio que é difícil pra caramba, aconteceu uma série de coisas por conta de rede social. É um negócio que eu demonizei durante muito tempo”, comentou o que os afetou.

“É o preço que se paga”, falou Marvvila. “Exato, mas, assim, às vezes, a conta é muito desproporcional. Às vezes não, na maioria das vezes. Posso falar, hoje eu estou bem, estou feliz, ela também está bem, está feliz, acho que até melhor do que quando a gente estava [juntos]. Mas, assim, foi a internet que acabou com a minha família. Minha mulher, meu filho... Acabou com a minha família. Não tem outro bagulho. Não foi um bagulho nosso, foi a internet”, apontou o motivo do fim. “Que situação”, lamentou Marvvila. “É bizarro”, declarou Fred.

Em abril do ano passado, Fred e Bianca Andrade anunciaram o fim de seu relacionamento.

Após festa, Fred revela interesse em cantor: ''Aguçou lado bissexual meu''

A festa desta sexta-feira, 17, teve apresentação de NX Zero e a banda deixou alguns brothers interessados. Fred Desimpedidos até comentou com Gabriel Santana que o vocalista do grupo, Di Ferrero, chamou sua atenção.

“O Di Ferrero aguçou um lado bissexual meu que fazia tempo que não era aguçado”, confessou o influencer. “Ele é gato”, elogiou o ator, que se declarou para Bruna Griphao na última festa do líder, mas tomou um fora.

“E você viu o baixista?”, perguntou Gabriel. Fred então concordou com o brother. “O baixista é muito gato”, respondeu o ator.

O papo sobre a banda continuou e Fred, que estava de casal com Larissa, confessou que a presença de Di Ferrero na festa “mexeu com ele”. “Ele passava muito perto, olhava muito no meu olho e eu estava confundindo as paradas. Eu não estava levando pra um lado de brother”, revelou o jornalista.