Bianca Andrade e Fred anunciam término do namoro: ''Só estamos em busca de paz''

Após mais de um ano, chega ao fim o relacionamento de Bianca Andrade e Fred

CARAS Digital Publicado em 22/04/2022, às 16h05

Nesta sexta-feira, 22, a web foi impactada com a notícia do término de Bianca Andrade (27) e Fred (32).

O casal, que assumiu o namoro em setembro de 2020, usou o Instagram para contar que não estão mais juntos.

Cada um deles compartilhou, através dos Stories, um texto super carinhoso. Ambos usaram uma foto tirada durante o nascimento de Cris (9 meses) para ilustrar o post.

“Esse momento foi o mais feliz da minha vida e é assim que sempre vou me lembrar de nós”, começou dizendo a empresária. “É com muita tristeza que divido com vocês que eu e Bruno não estamos mais juntos”.

“Antes que especulem, nós nunca traímos, mesmo que ainda exista gente que não acredita nisso. O que importa é a nossa verdade. Só estamos em busca de paz. Essa decisão foi de ambas as partes de forma carinhosa e amigável e, mesmo não sendo mais um casal, nós seguimos nos amando”, prosseguiu.

“O nosso amor me deu o melhor presente da minha vida, nosso filho Cris. Peço, por favor, que nos respeitem e principalmente respeitem o meu filho nessa fase tão difícil e não nos perguntem mais sobre esse assunto. Esse texto é tudo que consigo oferecer em respeito aos nossos fãs que sempre nos encheram de amor”, disse a ex-participante do BBB 20 ao final.

“Eu jamais imaginei ter que fazer esse tipo de post, mas em busca de paz, venho informar que eu e a Bianca não somos mais um casal. A decisão foi tomada há alguns dias por nós dois e obviamente que está doendo demais na nossa família, mas o término foi decidido por ambas as partes e de maneira totalmente pacífica e consciente”, iniciou o youtuber.

“Mesmo não estando mais juntos, eu e a Bianca seguimos nos amando muito e sempre estaremos na vida um do outro por sermos amigos acima de tudo e também por conta da nossa maior alegria, o Cris. Antes que se especulem situações, não houve traição de ambas as partes, ou qualquer coisa que foi especulada nos últimos dias, então qualquer coisa que seja dita ou publicada diferente disso é mentira, porque a verdade é uma só e estamos deixando bem claro nesse texto”, falou em seguida.

Para finalizar, ele fez um pedido semelhante ao da influencer: “Peço, por favor, que respeitem nosso momento e nossa decisão, então não nos perguntem sobre esse assunto, pois não falaremos sobre, e como disse no início do texto, só queremos viver nossas vidas em paz”.

Veja os posts em que Bianca Andrade e Fred anunciam o término do namoro: