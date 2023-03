BBB 23: Larissa revela o que rolou em edredom com Fred: ''Final''

Eliminada do BBB 23, Larissa revela o que aconteceu embaixo da coberta com Fred, seu affair na casa

Após ser eliminada do BBB 23, Larissa participou do Bate-Papo BBB e revelou para Vivian Amorim e Patrícia Ramos o que rolou embaixo do edredom com seu affair na casa, o influencer Fred Desimpedidos.

Segundo a professora de Educação Física, eles não fizeram nada de mais como muita gente esperava que fariam. Sem graça ao ver um vídeo ficando com o jornalista embaixo da coberta, Larissa comentou o que estavam fazendo quando Marvvilaentrou no quarto flagrando os dois.

"Uns amassos, uns beijos, só isso", contou a ex-sister o que aconteceu entre eles naquele momento no quarto. E falou mais quando as apresentadoras a apertaram querendo saber se realmente foi apenas isso.

"Então, né... A final eram quantos dias? 47? Eu contava 48. A minha final era depois, entendeu?", explicou Larissa e falou sobre terem ido para o Quarto do Líder. "Eu pensava era melhor nem ir pro Quarto do Líder pra não ficar junto", comentou.

Larissa vê cena de Key Alves a chamando de cachorra

Eliminada, Larissa assistiu às principais cenas de sua trajetória na casa na edição 23 e comentou o que viu no Bate-papo BBB. Uma delas foi a polêmica cena, uma das várias, na verdade, que Key Alves ofende Larissa para os aliados.

Desconfiada que Larissa estava dando em cima do caubói, parceiro de Key, a atleta falou em alto e bom-tom que "sentia cheiro de cachorra", se referindo à sister.

Ao ver a cena, a professora de educação física não escondeu o choque e opinou."Vi alguns olhares dela quando a Bruna falava com ele, até comentei com a Bruna. Eu comecei a tomar mais cuidado quando Cristian falou que ela sentia ciúmes de mim. Eu jamais iria me jogar como ela disse que eu estava. Imaginei que poderia ter tido algum momento em que ela teve ciúme, mas chamar de 'cachorra' é doidera. É pesado"

Veja vídeo em que Key ofende Larissa: